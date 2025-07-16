BDDK'nın yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemeyle, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlularına borçlarını 48 aya varan taksitlerle yeniden yapılandırma hakkı tanındı. Bu sayede ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar, mevcut borçlarını daha esnek vadelerde ve daha düşük aylık ödemelerle dengeleme imkanı bulacak. Şimdi peş peşe gelen sorular ise "Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma nasıl yapılır", "Kimler yararlanabilecek", "Kredi yapılandırma şartları nelerdir" şeklinde... 1 | 8

Kimler borç yapılandırmasından yararlanabilecek? Yapılandırmadan aşağıdaki bireysel müşteriler faydalanabilecek: Kredi kartı dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyenler Anapara ve/veya faiz ödemesi gecikmiş ihtiyaç kredisi borçluları Daha önce yapılandırma yapılmış bireysel kredi kartı veya ihtiyaç kredisi sahipleri Bu düzenleme, yalnızca yeni gecikmeler değil, daha önce yapılandırılmış ancak hâlâ ödemesi devam eden borçları da kapsıyor. 2 | 8

Yapılandırma başvurusu ne zamana kadar yapılmalı? BDDK açıklamasına göre, bu yapılandırma hakkından yararlanmak isteyen bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde ilgili bankalara başvuru yapması gerekiyor. Bu sürenin ardından yapılandırma talebi geçerli olmayabilir. 3 | 8