Big Mac Endeksi'nde Türkiye kaçıncı sırada?
Big Mac Endeksi, ülkeler arasındaki para birimlerinin gerçek alım gücünü ölçmek için kullanılan gayriresmî bir gösterge... Fast food devi McDonald’s’ın popüler ürünü olan ve Big Mac'in fiyatı 52 ülkede 2.38 ila 7.99 dolar arasında değişiyor. En ucuz Big Mac hangi ülkede, en pahalı Big Mac'i hangi ülkenin vatandaşı yiyor? Türkiye listede kaçıncı sırada?
1986 yılında The Economist dergisi tarafından geliştirilen Big Mac Endeksi, dünyanın birçok ülkesinde satılan McDonald’s’ın Big Mac hamburgerinin fiyatını temel alır. Aynı ürünün farklı ülkelerdeki fiyatları karşılaştırılarak, o ülkenin para biriminin dolar karşısında “değerli” mi yoksa “değersiz” mi olduğu hesaplanır. İşte en ucuzdan en pahalıya ülke ülke Big Mac fiyatları...
Tayvan: 2,38 dolar (98,55 TL)
Endonezya: 2,54 dolar (105,30 TL)
Hindistan: 2,62 dolar (108,55 TL)
Mısır: 2,69 dolar (111,50 TL)
Güney Afrika: 2,78 dolar (115,25 TL)
Ukrayna: 2,86 dolar (118,55 TL)
Filipinler: 2,89 dolar (119,75 TL)
Malezya: 3,00 dolar (124,35 TL)
Vietnam: 3,03 dolar (125,55 TL)
Hong Kong: 3,08 dolar (127,65 TL)
Japonya: 3,11 dolar (128,85 TL)
Romanya: 3,43 dolar (142,15 TL)
Moldova: 3,52 dolar (145,85 TL)
Çin: 3,52 dolar (145,85 TL)
Ürdün: 3,53 dolar (146,25 TL)
Macaristan: 3,65 dolar (151,25 TL)
Azerbaycan: 3,67 dolar (152,15 TL)
Pakistan: 3,77 dolar (156,10 TL)
Güney Kore: 3,84 dolar (159,15 TL)
Umman: 3,97 dolar (164,50 TL)
Tayland : 4,01 dolar (166,15 TL)
Guatemala: 4,01 dolar (166,15 TL)
Brezilya: 4,03 dolar (167,05 TL)
Katar: 4,12 dolar (170,75 TL)
Honduras: 4,12 dolar (170,75 TL)
Venezuela: 4,45 dolar (184,35 TL)
Nikaragua: 4,48 dolar (185,55 TL)
Bahreyn: 4,51 dolar (186,95 TL)
Peru: 4,53 dolar (187,85 TL)
Kuveyt: 4,54 dolar (188,25 TL)
Şili: 4,55 dolar (188,65 TL)
Meksika: 4,60 dolar (190,50 TL)
İsrail: 4,71 dolar (195,00 TL)
Yeni Zelanda: 4,77 dolar (197,70 TL)
Avustralya: 4,87 dolar (201,85 TL)
Birleşik Arap Emirlikleri: 4,90 dolar (203,20 TL)
Suudi Arabistan: 5,07 dolar (210,20 TL)
Singapur: 5,17 dolar (214,35 TL)
Kolombiya: 5,17 dolar (214,35 TL)
Polonya: 5,21 dolar (215,85 TL)
Lübnan: 5,36 dolar (222,25 TL)
Kanada: 5,43 dolar (24,90 TL)
Danimarka: 5,49 dolar (227,65 TL)
İsveç: 5,67 dolar (235,10 TL)
Birleşik Krallık: 5,73 dolar (237,50 TL)
ABD: 5,79 dolar (239,85 TL)
Türkiye: 5,72 dolar (240 TL)
Kosta Rika: 5,90 dolar (244,60 TL)
Norveç: 6,67 dolar (276,25 TL)
Uruguay: 6,91 dolar (286,55 TL)
Arjantin: 6,95 dolar (288,15 TL)
İsviçre: 7,99 dolar (331,10 TL)