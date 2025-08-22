  1. Dünya Gazetesi
Türkiye'de 2025 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi tamamlanırken, Borsa İstanbul rekor seviyelere ulaştı. Ancak bu yükseliş, tüm şirketlerin kâr yaptığı anlamına gelmedi. Yılın ilk yarısında birçok dev şirket, bilançolarında önemli zararlar açıkladı. Özellikle Arçelik, Vestel, Sasa Polyester, Mogan Enerji Holding ve Zorlu Enerji en fazla zarar yazan şirketler arasında öne çıktı. Peki yılın ilk yarısında hangi şirketler zarar etti, en yüksek zararı kim yaptı? İşte 2025’in ilk 6 ayında en çok zarar eden 20 şirket...

Türkiye’de 2025 yılının ikinci çeyreği bilanço dönemi tamamlandı. Bilanço döneminin sona ermesiyle birlikte Borsa İstanbul tarihi zirvesine ulaştı. Ancak buna karşın CNBC-e'nin yayımladığı listeye göre birçok şirket 2025’in ilk yarısında zarar açıkladı.

En fazla zarar açıklayan şirketler arasında ise ArçelikVestel, Sasa Polyester, Mogan Enerji Holding ve Zorlu Enerji gibi büyük pek çok firma yer aldı.

Peki yılın ilk altı ayında en yüksek zararı açıklayan şirket hangi şirket oldu? Hangi şirket ne kadar zarar yaptı? İşte, yılın ilk yarısında en çok zarar eden şirketler...

20- Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (YGYO)

1 milyar 194 milyon TL

19- Doğanlar Mobilya Grubu (DGNMO)

1 milyar 212 milyon TL

18- Hektaş Ticaret (HEKTS)

1 milyar 244 milyon TL

17- Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV)

1 milyar 268 milyon TL

16- Sabancı Holding (SAHOL)

1 milyar 365 milyon TL

15- Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik (KLSER)

1 milyar 413 milyon TL

14- Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm (BIENY)

1 milyar 492 milyon TL

13- Çan 2 Termik (CANTE)

1 milyar 876 milyon TL

12- TAV Havalimanları Holding (TAVHL)

1 milyar 930 milyon TL

11- Investco Holding (INVES)

2 milyar 243 milyon TL

10- Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GOZDE)

2 milyar 338 milyon TL

9- Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret (VESBE)

2 milyar 869 milyon TL

8- Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi (CRFSA)

3 milyar 233 milyon TL

7- Alarko Holding (ALARK)

3 milyar 251 milyon TL

6- Petkim Petrokimya Holding (PETKM)

3 milyar 313 milyon TL

5- Arçelik (ARCLK)

4 milyar 75 milyon TL

4- Mogan Enerji Yatırım Holding (MOGAN)

4 milyar 224 milyon TL

3- Zorlu Enerji Elektrik Üretim (ZOREN)

8 milyar 355 milyon TL

2- Sasa Polyester Sanayi (SASA)

8 milyar 837 milyon TL

1- Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret (VESTL)

12 milyar 641 milyon TL

