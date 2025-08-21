  1. Dünya Gazetesi
Türkiye'de 2025'in ikinci çeyrek bilanço dönemi tamamlandı ve bu tabloyla birlikte Borsa İstanbul tarihi zirvesine ulaştı. Açıklanan finansal sonuçlarda özellikle bankacılık sektörü öne çıkarken, havacılık, inşaat ve telekom şirketleri de listede kendine yer buldu. Peki yılın ilk yarısında en çok kâr açıklayan şirketler arasında kimler var? İşte 2025’in ilk 6 ayında en çok kâr eden 20 şirket…

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

Türkiye'de 2025'in ikinci çeyrek bilanço dönemi sona erdi ve Borsa İstanbul bu gelişmeyle tarihi bir zirveye ulaştı. CNBC-e'nin yayımladığı listeye göre açıklanan finansal tablolarda, yılın ilk yarısında en çok kâr açıklayan şirketler listesine bankacılık sektörü damga vurdu.

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

Listede Garanti BBVAİş Bankası, Vakıfbank, Akbank ve Türk Hava Yolları (THY) gibi pek çok şirket ilk sıralarda yerini aldı.

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

Peki yılın ilk altı ayında en yüksek bilançoyu açıklayan şirket hangi şirket oldu? Hangi şirket ne kadar kâr yaptı? İşte, yılın ilk yarısında en çok kar eden şirketler...

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

20- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)

6 milyar 472 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

19- Tümosan (TMSN)

6 milyar 646 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

18- Turkcell (TCELL)

7 milyar 468 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

17- TÜPRAŞ (TUPRS)

8 miyar 987 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

16- Reysaş GYO (RYGYO)

9 milyar 374 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

15- Türkiye Sigorta (TURSG)

9 milyar 393 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

14- Emlak Konut GYO (EKGYO)

9 milyar 434 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

13- Albaraka (ALBRK)

9 milyar 673 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

12- Türk Telekom (TTKOM)

10 milyar 316 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

11- Halkbank (HALKB)

12 milyar 658 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

10- Ford Otosan (FROTO)

12 milyar 988 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

9- ENKA İnşaat (ENKAI)

15 milyar 567 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

8- Tera Yatırım (TERA)

18 milyar 545 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

7- QNB (QNBTR)

21 milyar 922 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

6- Yapı Kredi (YKBNK)

22 milyar 748 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

5- Akbank (AKBNK)

24 milyar 859 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

4- Türk Hava Yolları (THYAO)

25 milyar 13 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

3- İş Bankası (ISCTR)

30 milyar 38 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

2- VakıfBank (VAKBN)

34 milyar 487 milyon TL

Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025'in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...

1- Garanti BBVA (GARAN)

52 milyar 940 milyon TL

