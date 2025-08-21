Türkiye'de 2025'in ikinci çeyrek bilanço dönemi sona erdi ve Borsa İstanbul bu gelişmeyle tarihi bir zirveye ulaştı. CNBC-e'nin yayımladığı listeye göre açıklanan finansal tablolarda, yılın ilk yarısında en çok kâr açıklayan şirketler listesine bankacılık sektörü damga vurdu.

Listede Garanti BBVA , İş Bankası , Vakıfbank , Akbank ve Türk Hava Yolları ( THY ) gibi pek çok şirket ilk sıralarda yerini aldı.

Peki yılın ilk altı ayında en yüksek bilançoyu açıklayan şirket hangi şirket oldu? Hangi şirket ne kadar kâr yaptı? İşte, yılın ilk yarısında en çok kar eden şirketler...