Bilanço şampiyonu belli oldu! İşte 2025’in ilk yarısında en çok kâr eden 20 şirket...
Türkiye'de 2025'in ikinci çeyrek bilanço dönemi tamamlandı ve bu tabloyla birlikte Borsa İstanbul tarihi zirvesine ulaştı. Açıklanan finansal sonuçlarda özellikle bankacılık sektörü öne çıkarken, havacılık, inşaat ve telekom şirketleri de listede kendine yer buldu. Peki yılın ilk yarısında en çok kâr açıklayan şirketler arasında kimler var? İşte 2025’in ilk 6 ayında en çok kâr eden 20 şirket…
Türkiye'de 2025'in ikinci çeyrek bilanço dönemi sona erdi ve Borsa İstanbul bu gelişmeyle tarihi bir zirveye ulaştı. CNBC-e'nin yayımladığı listeye göre açıklanan finansal tablolarda, yılın ilk yarısında en çok kâr açıklayan şirketler listesine bankacılık sektörü damga vurdu.
Listede Garanti BBVA, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank ve Türk Hava Yolları (THY) gibi pek çok şirket ilk sıralarda yerini aldı.
Peki yılın ilk altı ayında en yüksek bilançoyu açıklayan şirket hangi şirket oldu? Hangi şirket ne kadar kâr yaptı? İşte, yılın ilk yarısında en çok kar eden şirketler...
20- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)
6 milyar 472 milyon TL
19- Tümosan (TMSN)
6 milyar 646 milyon TL
18- Turkcell (TCELL)
7 milyar 468 milyon TL
17- TÜPRAŞ (TUPRS)
8 miyar 987 milyon TL
16- Reysaş GYO (RYGYO)
9 milyar 374 milyon TL
15- Türkiye Sigorta (TURSG)
9 milyar 393 milyon TL
14- Emlak Konut GYO (EKGYO)
9 milyar 434 milyon TL
13- Albaraka (ALBRK)
9 milyar 673 milyon TL
12- Türk Telekom (TTKOM)
10 milyar 316 milyon TL
11- Halkbank (HALKB)
12 milyar 658 milyon TL
10- Ford Otosan (FROTO)
12 milyar 988 milyon TL
9- ENKA İnşaat (ENKAI)
15 milyar 567 milyon TL
8- Tera Yatırım (TERA)
18 milyar 545 milyon TL
7- QNB (QNBTR)
21 milyar 922 milyon TL
6- Yapı Kredi (YKBNK)
22 milyar 748 milyon TL
5- Akbank (AKBNK)
24 milyar 859 milyon TL
4- Türk Hava Yolları (THYAO)
25 milyar 13 milyon TL
3- İş Bankası (ISCTR)
30 milyar 38 milyon TL
2- VakıfBank (VAKBN)
34 milyar 487 milyon TL
1- Garanti BBVA (GARAN)
52 milyar 940 milyon TL