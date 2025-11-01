Binlerce ailenin geçim kaynağı! Bu kez de cipsini yaptılar

Denizli’de “Tohum Bankası” projesiyle tüm Türkiye’nin dikkatini çeken Honaz Belediyesi, bu kez cennet hurmasıyla yeni bir adım attı. İlçenin tarımsal potansiyelini artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, el değmeden hurma cipsi üretimi başladı. Bu girişim, hem üreticilerin gelirini artırmayı hem de Honaz ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.