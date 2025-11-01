Binlerce ailenin geçim kaynağı! Bu kez de cipsini yaptılar
Denizli’nin Honaz ilçesinde binlerce ailenin geçim kaynağı olan cennet hurması, belediyenin öncülüğünde cips haline getirildi. El değmeden üretilen hurma cipsi, hem üreticiye hem de ilçeye yeni gelir kapısı açacak.
Denizli’de “Tohum Bankası” projesiyle tüm Türkiye’nin dikkatini çeken Honaz Belediyesi, bu kez cennet hurmasıyla yeni bir adım attı. İlçenin tarımsal potansiyelini artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, el değmeden hurma cipsi üretimi başladı. Bu girişim, hem üreticilerin gelirini artırmayı hem de Honaz ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.
Kuru cennet hurması üretiminde Türkiye’nin lideri olan Honaz, her geçen yıl genişleyen dikim alanlarıyla öne çıkıyor. Yaklaşık bin 500 ailenin geçim kaynağı haline gelen bu ürün, artık yalnızca iç piyasada değil, yurt dışı pazarında da alıcı buluyor. İhracatın artması, bölge ekonomisine canlılık kazandırıyor.
Honaz Belediyesi, daha önce kurduğu Yerel Tohum Bankası’yla 2 bin 500 ata tohumunu koruma altına almıştı. Şimdi ise cennet hurmasını işleyerek katma değerli ürüne dönüştürüyor. Belediye bünyesindeki Yerel Tohum Merkezi, tamamen hijyenik ve el değmeden üretim yapılan bir sistemle hurma cipsi imalatına başladı.
Sağlıklı atıştırmalık olarak öne çıkan hurma cipsleri, hem yerel tüketiciye hem de turizm pazarına sunulacak. Bu sayede Honaz Belediyesi, çiftçilere yeni bir gelir modeli kazandırırken aynı zamanda ilçenin marka değerini yükseltiyor. Tarımsal ürünlerin sanayiyle buluşması, Honaz’ın ekonomik çeşitliliğini artırıyor.
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, cennet hurmasının işlenerek cips formuna getirilmesinin, ürünün raf ömrünü uzattığını belirtti. Kepenek, “Bu yöntemle çiftçilerimiz daha fazla kazanç elde edecek. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için ürünleri katma değerli hale getirmek çok önemli” dedi.
Başkan Kepenek, geçmişte yürütülen safran üretimi ve ata tohumu fide yetiştirme projelerinin de başarıyla sonuçlandığını hatırlattı. “Cennet elmasıyla başlattığımız bu modeli, önümüzdeki dönemde domates ve diğer meyve-sebze ürünlerine de uygulamayı planlıyoruz” diyerek tarımsal sanayileşmenin önemini vurguladı.
Projede görev alan ziraat mühendisleri ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Kepenek, “Yenilikçi projelerle ilçemizi hem tarımsal hem ekonomik olarak güçlendiriyoruz. Ürünümüzü tadan herkese afiyet olsun” ifadelerini kullandı.
“Honaz üretiyor, Honaz kazanıyor” sloganıyla tanıtılan Cennet Elması Cipsi Projesi, bölge tarımına yeni bir yön kazandırıyor. Yerel üreticiler için sürdürülebilir gelir fırsatı yaratan proje, Honaz’ın sadece tarımda değil, gıda teknolojisinde de öncü bir konuma yükselmesini sağlıyor.