Bir anda azaldı, fiyatı iki katına çıktı

Bartın’da hamsinin kilosu bir günde 100-150 TL’den 150-200 TL’ye çıktı. Balıkçılar, palamut bolluğu nedeniyle denizde hamsinin azaldığını, bu durumun fiyatları yükselttiğini belirtiyor.

Bir anda azaldı, fiyatı iki katına çıktı - Resim: 1

Bartın'da hamsi azalırken, fiyatı arttı.

Bir anda azaldı, fiyatı iki katına çıktı - Resim: 2

Bartın'da 1 gün önce kilosu 100, 125, 150 TL'den satılan hamsinin kilosu 150, 175 ve 200 TL'ye çıktı. 
 

Bir anda azaldı, fiyatı iki katına çıktı - Resim: 3

Balıkçılar Amasra, Ereğli ve Zonguldak'tan getirdikleri balıkları tezgahlarında sattıklarını belirtti.

Bir anda azaldı, fiyatı iki katına çıktı - Resim: 4

Balıkçılar hamsiye yapılan zammın sebebini ise palamuda bağladı.

Bir anda azaldı, fiyatı iki katına çıktı - Resim: 5

Artan palamut nedeniyle denizde hamsinin azaldığı ve az olması nedeniyle fiyatının arttığı ifade edildi.

