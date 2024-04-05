Bir banka daha promosyon miktarını 18 bin TL’ye çıkarttı

Yapı Kredi emekli promosyonu

Yapı Kredi, emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi’yi tercih eden emeklilere 18.000 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sağladığını açıkladı. 28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanırken, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 1.000 TL, ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartları ile yapacakları 1.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, ilk kez Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmaları durumunda 1.000 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı yakalıyor ve böylece toplamda 18.000 TL’ye varan nakit promosyon avantajını yakalıyor.