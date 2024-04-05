Bir banka daha promosyon miktarını 18 bin TL’ye çıkarttı
Özel ve kamu bankaların emekli promosyon tutarlarındaki rekabeti artarak devam ediyor. Son olarak Yapı Kredi bankası da emekli promosyonlarını maaşa göre 18 bin TL'ye kadar yükselttiğini açıkladı.
Yapı Kredi emekli promosyonu
Yapı Kredi, emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi’yi tercih eden emeklilere 18.000 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sağladığını açıkladı. 28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanırken, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 1.000 TL, ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartları ile yapacakları 1.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, ilk kez Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmaları durumunda 1.000 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı yakalıyor ve böylece toplamda 18.000 TL’ye varan nakit promosyon avantajını yakalıyor.
Yapı Kredi emekli promosyonu
Yapı Kredi, emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi’yi tercih eden emeklilere 18.000 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sağladığını açıkladı. 28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanırken, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 1.000 TL, ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartları ile yapacakları 1.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, ilk kez Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmaları durumunda 1.000 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı yakalıyor ve böylece toplamda 18.000 TL’ye varan nakit promosyon avantajını yakalıyor.
ING Türkiye emekli promosyonu
ING Türkiye, emeklilere yönelik nakit promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanıyor. Üstelik, emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 18.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
İşbankası emekli promosyonu
Maaş Aralığı;
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
Vakıfbank emekli promosyonu
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
10.000 – 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,
15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabiliyor.