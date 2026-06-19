Bir devrin sonu! 50 yıllık alışveriş merkezi kapanıyor
Bir zamanlar "uzay çağı" mimarisiyle dikkat çeken Kirkgate Alışveriş Merkezi kapılarını kalıcı olarak kapatıyor. İngiltere'nin Bradford kentindeki dev kompleksin yerine yaklaşık 1.000 konutun yer aldığı yeni bir yaşam alanı inşa edilmesi planlanıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İngiltere'de yarım asrı aşkın süredir hizmet veren Kirkgate Alışveriş Merkezi için yolun sonu göründü. Bir dönem bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan ve onlarca mağazaya ev sahipliği yapan kompleks, değişen tüketici alışkanlıkları ve e-ticaretin yükselişi nedeniyle faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor.
1976 yılında hizmete giren Kirkgate Alışveriş Merkezi, dönemin modern mimarisi nedeniyle uzun yıllar boyunca "uzay çağı alışveriş merkezi" olarak anıldı. Yaklaşık 350 bin metrekarelik alana yayılan kompleks, en parlak döneminde 70 mağaza, üç büyük mağaza ve iki pub ile Bradford'un ticari hayatının merkezinde yer aldı.
Son yıllarda alışveriş merkezindeki mağazaların büyük bölümü faaliyetlerini durdurdu. New Look, Sports Direct, Boyes ve Poundland gibi tanınmış markaların ayrılmasıyla merkez büyük ölçüde boşaldı. Uzun süredir müşteri kaybı yaşayan alışveriş merkezi, 2015 yılında açılan Broadway Shopping Centre'ın ardından rekabet gücünü önemli ölçüde yitirdi.
Bradford Belediyesi, Kirkgate Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu alanın tamamen yeniden geliştirileceğini açıkladı. "City Village" adı verilen dönüşüm projesi kapsamında bölgede yaklaşık 1000 yeni konut, ticari alanlar, sosyal yaşam merkezleri ve geniş yeşil alanlar inşa edilecek.
Belediye yetkilileri, şehir merkezlerinin artık yalnızca alışveriş odaklı alanlar olmaktan çıktığını ve yeni yaşam alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yetkililere göre değişen tüketici davranışları ve e-ticaretin yükselişi, geleneksel alışveriş merkezlerinin geleceğini yeniden şekillendiriyor.
Kirkgate Alışveriş Merkezi'nin kapanmasının ardından yıkım çalışmalarının yıl sonuna kadar başlaması planlanıyor.
Projenin ilk aşaması olan yıkım sürecinin yaklaşık 18 ay sürmesi beklenirken, Bradford'un merkezinde tamamen yeni bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.