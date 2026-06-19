Bir devrin sonu! 50 yıllık alışveriş merkezi kapanıyor

İngiltere'de yarım asrı aşkın süredir hizmet veren Kirkgate Alışveriş Merkezi için yolun sonu göründü. Bir dönem bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan ve onlarca mağazaya ev sahipliği yapan kompleks, değişen tüketici alışkanlıkları ve e-ticaretin yükselişi nedeniyle faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor.