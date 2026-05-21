Bir dönemin efsane burger zinciri küçüldü: Şube sayısı 500’den 44’e düştü
Sınırsız peynir sosu ve kişiselleştirilebilir burgerleriyle büyük ün kazanan fast food devi, ekonomik krizler, iflas süreci ve pandemi sonrası ağır darbe aldı. Bir dönem yüzlerce şubeye ulaşan restoran zinciri bugün yalnızca 44 noktada faaliyet gösteriyor.
Bir dönem sınırsız peynir sosuyla ünlenen restoran zinciri Fuddruckers, bugün eski günlerinden oldukça uzak bir tablo çiziyor. ABD merkezli burger zinciri, yüzlerce şubeden yalnızca 44 noktaya kadar geriledi.
1979 yılında Texas eyaletinin San Antonio kentinde “Freddie Fuddruckers” adıyla kurulan restoran zinciri, müşterilere kendi burgerlerini kişiselleştirme imkanı sunmasıyla kısa sürede dikkat çekti. Özellikle sınırsız peynir sosu uygulaması, markanın simgelerinden biri haline geldi. Zincirde ayrıca farklı boyutlarda burger köfteleri sunuluyor, ekmekler ise günlük olarak restoranlarda hazırlanıyordu.
Markanın kurucusu Phil Romano, klasik fast food zincirlerinden daha kaliteli ancak geleneksel restoranlardan daha hızlı bir burger konsepti oluşturmayı hedefledi. Romano, aynı zamanda aile odaklı fast food restoranlarından farklı olarak daha yetişkinlere hitap eden bir atmosfer oluşturmak istedi.
Ekonomik kriz ve iflas süreci etkili oldu
Fuddruckers kısa sürede büyüdü. Zincir, yalnızca üç yıl içinde Texas genelinde 20 şubeye ulaştı. 1983 yılında halka açılan şirket, ulusal çapta genişlemeye başladı ve 1988’e gelindiğinde 150 restorana ulaştı. Şirketin en parlak döneminde dünya genelindeki şube sayısının 200 ila 500 arasında olduğu belirtiliyor.
Ancak 2008 küresel ekonomik kriziyle birlikte şirketin gerileme süreci başladı. Tüketicilerin daha uygun fiyatlı fast food seçeneklerine yönelmesi, satışları olumsuz etkiledi. Şirketin bağlı bulunduğu yapı 2010 yılında iflas koruma başvurusu yaptı ve bu süreçte çok sayıda restoran kapatıldı.
Şirket daha sonra 61 milyon dolar karşılığında Luby’s tarafından satın alındı. Ancak marka ilerleyen dönemde hem hukuki sorunlarla hem de restoranlarda silah taşınmasını yasaklaması nedeniyle bazı müşterilerin tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
Pandemi sonrası büyük düşüş yaşadı
COVID-19 pandemisi ise zincir için kritik kırılma noktası oldu. Değişen tüketici alışkanlıkları, harcama öncelikleri ve salgın dönemindeki ekonomik baskılar nedeniyle şirket zor günler yaşadı.
Uzun yıllar düşük satış rakamlarıyla mücadele eden Luby’s, 2020 yılında Fuddruckers’ı tasfiye etme kararı aldı. O dönemde zincirin şube sayısı yaklaşık 80’e kadar gerilemişti.
2021 yılında Black Titan Franchise Systems’ın sahibi Nicholas Perkins, zincirin kalan 14 restoranını satın alarak markayı yeniden canlandırmayı hedefledi. Buna rağmen Fuddruckers bugün yalnızca 44 şubeyle faaliyet göstermeye devam ediyor.