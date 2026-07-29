Bir günde yön değiştirdi: Petrol fiyatları yeniden sıçradı
Petrol fiyatları, ABD'nin ham petrol stoklarında 3,3 milyon varillik düşüşe işaret eden verilerle yeniden yükselişe geçti. Önceki seansta yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden Brent petrol, çarşamba günü yüzde 3,2 artarak 86,80 dolara çıktı. OPEC+'nın ekimden itibaren üretim artışlarını üç ay durdurabileceği beklentisi de fiyatları destekledi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının gerilediğine işaret eden verilerin ardından çarşamba gününün ilk işlemlerinde varil başına 2 doların üzerinde arttı. Böylece fiyatlar, önceki seansta kaydedilen kayıpların bir bölümünü telafi etti.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 yükselişle 86,80 dolara çıkarken ABD ham petrolü yüzde 3,4 değer kazanarak 81,95 dolardan işlem gördü.
ABD'nin ham petrol stokları 3,3 milyon varil azaldı
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine dayandırılan piyasa kaynaklarına göre, 24 Temmuz'da sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları yaklaşık 3,3 milyon varil geriledi.
Aynı dönemde benzin stokları 918 bin varil, distilat stokları ise 355 bin varil arttı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmî stok verilerini günün ilerleyen saatlerinde yayımlaması bekleniyor.
OPEC+ üretim artışına ara verebilir
Petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme OPEC+ grubuna ilişkin üretim beklentileri oldu.
Reuters'a konuşan kaynaklar, grubun gönüllü üretim kesintileri kapsamında piyasaya döndürülen varillere ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından ekim ayından itibaren üretim artışlarını üç ay süreyle durdurmayı değerlendirdiğini aktardı.
Fiyatlar önceki seansta yüzde 5 düşmüştü
Petrol fiyatları salı günü, ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik girişimlerin yeniden başlayabileceği beklentisiyle yaklaşık yüzde 5 gerilemiş ve son iki haftanın en düşük seviyesini görmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, iki haftadır devam eden ABD hava saldırılarını hafta sonu durdurmasının ardından Fox News'e yaptığı açıklamada İran ile "olumlu görüşmeler" yürütüldüğünü söyledi. Trump, müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda yeni saldırılar düzenlenebileceği uyarısında bulundu.
İran ise ABD ile görüşmelere yeniden başlamayı planladığı yönündeki iddiaları reddetti.
Hürmüz Boğazı için yeni plan
Reuters'a konuşan Körfezli bir kaynak ile Batılı bir diplomat, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin İran'a yeni bir teklif sunduğunu belirtti.
Körfez ülkelerinin desteklediği plan kapsamında, boğazdan geçen gemilerden gönüllü geçiş ücreti alınması öngörülüyor. Teklifin, savaş nedeniyle aksayan Hürmüz Boğazı ticaretinin yeniden normalleşmesine zemin hazırlaması amaçlanıyor.