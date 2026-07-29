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Bir günde yön değiştirdi: Petrol fiyatları yeniden sıçradı

Petrol fiyatları, ABD'nin ham petrol stoklarında 3,3 milyon varillik düşüşe işaret eden verilerle yeniden yükselişe geçti. Önceki seansta yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden Brent petrol, çarşamba günü yüzde 3,2 artarak 86,80 dolara çıktı. OPEC+'nın ekimden itibaren üretim artışlarını üç ay durdurabileceği beklentisi de fiyatları destekledi.

Damla Kaya
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Bir günde yön değiştirdi: Petrol fiyatları yeniden sıçradı - Resim: 1

Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının gerilediğine işaret eden verilerin ardından çarşamba gününün ilk işlemlerinde varil başına 2 doların üzerinde arttı. Böylece fiyatlar, önceki seansta kaydedilen kayıpların bir bölümünü telafi etti.

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Bir günde yön değiştirdi: Petrol fiyatları yeniden sıçradı - Resim: 2

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 yükselişle 86,80 dolara çıkarken ABD ham petrolü yüzde 3,4 değer kazanarak 81,95 dolardan işlem gördü.

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Bir günde yön değiştirdi: Petrol fiyatları yeniden sıçradı - Resim: 3

ABD'nin ham petrol stokları 3,3 milyon varil azaldı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine dayandırılan piyasa kaynaklarına göre, 24 Temmuz'da sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları yaklaşık 3,3 milyon varil geriledi.

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Bir günde yön değiştirdi: Petrol fiyatları yeniden sıçradı - Resim: 4

Aynı dönemde benzin stokları 918 bin varil, distilat stokları ise 355 bin varil arttı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmî stok verilerini günün ilerleyen saatlerinde yayımlaması bekleniyor.

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Bir günde yön değiştirdi: Petrol fiyatları yeniden sıçradı - Resim: 5

OPEC+ üretim artışına ara verebilir

Petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme OPEC+ grubuna ilişkin üretim beklentileri oldu.

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Bir günde yön değiştirdi: Petrol fiyatları yeniden sıçradı - Resim: 6

Reuters'a konuşan kaynaklar, grubun gönüllü üretim kesintileri kapsamında piyasaya döndürülen varillere ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından ekim ayından itibaren üretim artışlarını üç ay süreyle durdurmayı değerlendirdiğini aktardı.

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Bir günde yön değiştirdi: Petrol fiyatları yeniden sıçradı - Resim: 7

Fiyatlar önceki seansta yüzde 5 düşmüştü

Petrol fiyatları salı günü, ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik girişimlerin yeniden başlayabileceği beklentisiyle yaklaşık yüzde 5 gerilemiş ve son iki haftanın en düşük seviyesini görmüştü.

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Bir günde yön değiştirdi: Petrol fiyatları yeniden sıçradı - Resim: 8

ABD Başkanı Donald Trump, iki haftadır devam eden ABD hava saldırılarını hafta sonu durdurmasının ardından Fox News'e yaptığı açıklamada İran ile "olumlu görüşmeler" yürütüldüğünü söyledi. Trump, müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda yeni saldırılar düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

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Bir günde yön değiştirdi: Petrol fiyatları yeniden sıçradı - Resim: 9

İran ise ABD ile görüşmelere yeniden başlamayı planladığı yönündeki iddiaları reddetti.

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Bir günde yön değiştirdi: Petrol fiyatları yeniden sıçradı - Resim: 10

Hürmüz Boğazı için yeni plan

Reuters'a konuşan Körfezli bir kaynak ile Batılı bir diplomat, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin İran'a yeni bir teklif sunduğunu belirtti.

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Bir günde yön değiştirdi: Petrol fiyatları yeniden sıçradı - Resim: 11

Körfez ülkelerinin desteklediği plan kapsamında, boğazdan geçen gemilerden gönüllü geçiş ücreti alınması öngörülüyor. Teklifin, savaş nedeniyle aksayan Hürmüz Boğazı ticaretinin yeniden normalleşmesine zemin hazırlaması amaçlanıyor.

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