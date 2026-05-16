Bir hava yolu devi daha kapandı: 24 yıllık şirket iflas etti
Havacılık sektöründe Spirit Airlines’ın kapanmasının ardından yaşanan yeni iflas daha meydana geldi. Fransız Karayipler bölgesinde yaklaşık 24 yıldır faaliyet gösteren Air Antilles, güvenlik denetiminde yaşanan sorunlar ve artan borç yükü nedeniyle faaliyetlerini tamamen durdurdu.
Küresel havacılık sektöründe yaşanan ekonomik baskılar ve operasyonel sorunlar, hava yolu şirketlerini zorlamaya devam ediyor. ABD merkezli Spirit Airlines’ın mayıs ayında faaliyetlerini durdurmasının ardından, bir hava yolu şirketi daha resmen kapılarını kapattı.
2002 yılında kurulan Fransız bölgesel hava yolu şirketi Air Antilles’in faaliyetlerine tamamen son verdiği açıklandı. Guadeloupe merkezli şirket, Fransız Batı Hint Adaları’nda Martinique, Saint Martin ve Saint Barthélemy gibi adalar arasında yolcu taşımacılığı gerçekleştiriyordu.
Güvenlik denetimi sonrası lisansı iptal edildi
Fransa’nın sivil havacılık otoritesi tarafından Aralık 2025’te gerçekleştirilen güvenlik denetiminde tespit edilen eksiklerin ardından Air Antilles’in işletme lisansı iptal edildi. Şirket, lisans iptali sonrası ticari uçuşlarını sürdüremedi.
Operasyonların durması nedeniyle gelir kaybı yaşayan şirketin, denetimde tespit edilen sorunları çözmek için gerekli finansmanı sağlayamadığı belirtildi. Mali sıkıntıların derinleşmesiyle birlikte Air Antilles’in toplam borcunun 69 milyon doları aştığı ifade edildi.
Mahkeme tasfiye kararı verdi
Fransız basınında yer alan bilgilere göre, 27 Nisan’da mahkeme şirket hakkında tasfiye kararı aldı.
Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede, şirketin mevcut borç yükü nedeniyle faaliyetlerine devam ederek toparlanmasının mümkün olmadığı belirtildi.
Aralık 2025’ten bu yana uçuş gerçekleştiremeyen Air Antilles, 11 Mayıs itibarıyla resmi olarak faaliyetlerini tamamen sonlandırdı.