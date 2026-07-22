Bir hava yolu şirketi daha tarihe karışıyor: Tüm uçuşlar iptal edildi
Havacılık sektöründe artan maliyetler ve İran savaşı sonrası yükselen jet yakıtı fiyatları küçük ve orta ölçekli şirketleri zorlamaya devam ediyor. İspanyol Air Nostrum'un, İrlandalı Hibernian Airlines'ı ve bağlı olduğu holding şirketini tasfiye etme kararı aldığı öne sürüldü.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Havacılık sektöründe 2026 yılında yaşanan iflas ve kapanma dalgasına bir şirket daha ekleniyor. İspanyol bölgesel hava yolu şirketi Air Nostrum'un, bünyesindeki Hibernian Airlines ile bağlı bulunduğu Strategic Alliance of Regional Airlines (SARA) holdingini tasfiye etme kararı aldığı bildirildi.
İsviçre merkezli havacılık yayın organı ch-aviation'ın haberine göre, daha önce faaliyetlerini durduran Hibernian Airlines'ın yeniden faaliyete geçme ihtimali de bu kararla birlikte tamamen ortadan kalkmış oldu.
2024'te uçuşları durmuştu
Merkezi İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan Hibernian Airlines, 2017 yılında charter hava yolu ve uçak, mürettebat, bakım ile sigorta (ACMI) hizmetleri sunmak amacıyla kuruldu.
Şirket, 2024 yılının sonunda Air Nostrum'un operasyonları SARA çatısı altında toplama kararı sonrası faaliyetlerini durdurmuştu. Filosundaki uçakların kardeş şirkete devredilmesiyle markanın geleceği belirsiz hale gelirken, yaklaşık iki yıl süren değerlendirmelerin ardından şirketin tamamen tasfiye edilmesine karar verildiği aktarıldı.
Air Nostrum ise söz konusu tasfiye iddialarını henüz resmen doğrulamadı. Şirket son dönemde Balear Adaları ve Kanarya Adaları başta olmak üzere İspanya iç hat ağını genişletmeye devam ediyor.
Havacılık sektöründe zor yıl
Artan operasyon maliyetleri ve İran savaşı sonrası jet yakıtı fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, özellikle küçük ve orta ölçekli hava yolu şirketlerini olumsuz etkiledi.
2026 yılı içerisinde faaliyetlerini durduran veya kapanan şirketler arasında ABD merkezli Spirit Airlines, Meksikalı Magnicharters, İngiltere merkezli European Cargo, İsviçreli Air Mountain, Finlandiyalı Jetflite, Slovenya merkezli AlpAvia ve İsveç'te iflas eden H-Bird de yer aldı.
ABD merkezli Spirit Airlines'ın 2 Mayıs'ta tüm uçuşlarını durdurması, yılın en dikkat çeken hava yolu kapanışlarından biri olarak kayıtlara geçti. Haberlere göre şirketin daha önce yaşadığı mali sıkıntılara ek olarak jet yakıtı maliyetlerindeki artış operasyonların sürdürülemez hale gelmesinde etkili oldu.
Öte yandan İrlandalı CityJet ise 2025 yılında mahkeme onaylı 40 milyon euroluk kurtarma paketiyle yeniden yapılandırılarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Şirket, SAS, Air France ve Brussels Airlines gibi büyük hava yolu şirketleri adına bölgesel uçuşlar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.