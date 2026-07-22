Bir hava yolu şirketi daha tarihe karışıyor: Tüm uçuşlar iptal edildi

ABD merkezli Spirit Airlines'ın 2 Mayıs'ta tüm uçuşlarını durdurması, yılın en dikkat çeken hava yolu kapanışlarından biri olarak kayıtlara geçti. Haberlere göre şirketin daha önce yaşadığı mali sıkıntılara ek olarak jet yakıtı maliyetlerindeki artış operasyonların sürdürülemez hale gelmesinde etkili oldu.