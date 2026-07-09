Bir havayolu şirketi daha iflas etti: Tüm uçuşlar iptal edildi
Artan jet yakıtı maliyetleri havacılık sektörünü sarsmaya devam ediyor. Finlandiya merkezli charter havayolu Jetflite, mali sıkıntılar nedeniyle 2026'nın geri kalanındaki tüm uçuşlarını iptal ederken, şirket faaliyetlerinin büyük bölümünü sonlandırma kararı aldı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Havacılık sektöründe iflas ve faaliyet durdurma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Finlandiya merkezli charter havayolu Jetflite, mali sorunlar nedeniyle 2026 yılının geri kalanındaki tüm charter uçuşlarını ve sabit üs işletmeciliği (FBO) hizmetlerini durdurdu.
1980 yılında Helsinki'de kurulan şirket, daha önce operasyonlarını sonlandırmak ve 53 çalışanını işten çıkarmak amacıyla resmi istişare sürecini başlatmıştı. İsviçre merkezli havacılık yayını ch-aviation'ın aktardığı bilgilere göre Jetflite, artık yıl sonuna kadar hiçbir charter uçuşu gerçekleştirmeyecek.
53 çalışanı etkileyen süreç
Şirketin açıklamasında, faaliyetlerin uzun süredir zarar etmesi nedeniyle operasyonların sonlandırılmasının değerlendirildiği belirtilirken, bu kapsamda ilgili personelin iş akitlerinin de feshedilebileceği ifade edildi.
8 Haziran'da başlayan istişare süreci üç hafta sürmesine rağmen şirket, 6 Temmuz itibarıyla sürecin sonucu veya kapanış kararının ayrıntıları hakkında yeni bir açıklama yapmadı.
Ana şirket faaliyetlerine devam edecek
Jetflite, Wihuri Aviation Group bünyesinde faaliyet gösteriyor. 1901 yılında kurulan ana şirketin ise iştirakinin kapanışından etkilenmeyeceği bildirildi.
Şirket filosunda Challenger 604, Challenger 650 ve Falcon 7X tipi iş jetleri bulunurken, yüksek işletme maliyetleri nedeniyle Gulfstream G150 tipi uçağını geçen yıl filodan çıkarmıştı.
Yolcuların durumu belirsiz
Jetflite, Helsinki-Vantaa Havalimanı'ndan ağırlıklı olarak İskandinav ülkeleri, Rusya ve eski Sovyet coğrafyasındaki destinasyonlara charter seferleri düzenliyordu. Ancak yıl sonuna kadar kaç uçuşun iptal edildiği ve yolculara bilet ücretlerinin iade edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Havacılık sektöründe zor dönem
2026'nın ilk yarısında yalnızca Jetflite değil, birçok havayolu şirketi de mali baskılar nedeniyle faaliyetlerini durdurdu veya iflas sürecine girdi.
Spirit Airlines, Magnicharters, Starflite Aviation, AlpAvia ve H-Bird da bu yıl operasyonlarını sonlandıran ya da iflas eden şirketler arasında yer aldı. Artan jet yakıtı maliyetleri ve yükselen operasyon giderleri, özellikle küçük ve orta ölçekli havayolu şirketleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.