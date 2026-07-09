Bir havayolu şirketi daha iflas etti: Tüm uçuşlar iptal edildi

Spirit Airlines, Magnicharters, Starflite Aviation, AlpAvia ve H-Bird da bu yıl operasyonlarını sonlandıran ya da iflas eden şirketler arasında yer aldı. Artan jet yakıtı maliyetleri ve yükselen operasyon giderleri, özellikle küçük ve orta ölçekli havayolu şirketleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.