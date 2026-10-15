Bir hayvanla başladı, şimdi servet değerinde sürüsü var: Yeni hedefi daha büyük

İki ayrı çiftlikte üretim yapıyor

Kurduğu iki işletmede besicilik ve süt sığırcılığı faaliyetlerini sürdüren Köklü, aynı zamanda bir kişiye de istihdam sağlıyor.

Çiftliklerinde elde ettiği sütü ve bu sütten ürettiği peynir ile yoğurdu bakkal ve marketlere satan Köklü, üretimini artırmak için çalışmalarına devam ediyor.