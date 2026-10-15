Bir hayvanla başladı, şimdi servet değerinde sürüsü var: Yeni hedefi daha büyük
Gaziantep'te yaklaşık 10 yıl önce tek bir büyükbaş hayvanla yetiştiriciliğe adım atan kadın girişimci, karşılaştığı zorluklara rağmen işini büyütmeyi başardı. Bugün iki ayrı işletmenin sahibi olan girişimci, şimdi hayalini kurduğu yeni yatırım için harekete geçti.
Gaziantep'te yaşayan 36 yaşındaki Melda Köklü, yaklaşık 10 yıl önce başladığı hayvancılık faaliyetlerini geliştirerek 80 büyükbaş hayvanın bulunduğu iki işletmenin sahibi oldu.
Kırsal Zülfikar Mahallesi'nde satın aldıkları bağ evine yerleşen Köklü, köy hayatına uyum sağlamaya çalıştığı dönemde hayvan yetiştiriciliğine ilgi duymaya başladı. İlk olarak deneme amacıyla bir büyükbaş hayvan satın alan Köklü, zamanla bu alandaki faaliyetlerini genişletti.
Hayvancılığa ilişkin bilgileri başlangıçta kendi araştırmalarıyla edinen Köklü, ilerleyen yıllarda kazandığı deneyimle işini büyüttü. Karşılaştığı güçlüklere rağmen üretimden vazgeçmeyen kadın girişimci, yaklaşık 10 yıllık süreçte hayvan sayısını 80'e yükseltti.
İki ayrı çiftlikte üretim yapıyor
Kurduğu iki işletmede besicilik ve süt sığırcılığı faaliyetlerini sürdüren Köklü, aynı zamanda bir kişiye de istihdam sağlıyor.
Çiftliklerinde elde ettiği sütü ve bu sütten ürettiği peynir ile yoğurdu bakkal ve marketlere satan Köklü, üretimini artırmak için çalışmalarına devam ediyor.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Köklü, kırsal mahalleye taşınmalarının ardından hayvancılıkla ilgilenmeye karar verdiğini belirterek, yaşadığı zorlukların kendisini hedeflerinden uzaklaştırmadığını ifade etti.
Köklü, "Yaklaşık 10 yıl önce köye taşındık. Köyde hayvancılık yapma isteği geldi. 'Neden yapamayayım? Yaparım, niye olmasın?' dedim. 1 hayvanla başladım. Şu an 2 işletme sahibiyim. Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bize verdiği destek ve teşviklerle hayvancılıkta ilerlemeye çalıştım. Çok büyük hedeflerim var. Kendi çiftliğimi kurup üretim yaparak ekonomiye destek olmak istiyorum." dedi.
Yeni hedefi entegre tesis kurmak
Kadınları hayvancılığa yönelmeye ve verdikleri emeğin karşılığını almak için mücadele etmeye davet eden Köklü, işletmelerini daha da büyütmeyi amaçladığını söyledi.
Hayvan sayısını 80'e ulaştırmasının ardından yeni yatırımlara odaklanan Köklü, kendisine ait bir entegre tesis kurabilmek için Milli Emlak'a arazi tahsisi başvurusunda bulunduğunu belirtti.
Başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda tesis yatırımını hayata geçirmeyi planlayan Köklü, yalnızca hayvan yetiştiriciliğiyle sınırlı kalmayarak üretim ve pazarlama aşamalarında da faaliyetlerini genişletmek istiyor.