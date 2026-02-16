Bir zamanların devleriydi: Son 2 yılda iflas eden 9 ünlü marka

Party City: 1986’da kurulan Party City, uzun yıllar ABD’nin en büyük parti malzemeleri perakendecisi olarak faaliyet gösterdi. Yüzlerce mağazasıyla doğum günü, düğün ve etkinlik sektörünün lideriydi. Ancak pandemi sonrası azalan talep, artan maliyetler ve borç yükü şirketi zorladı. 2023 ve 2024’te iflas korumasına başvuran şirket, birçok mağazasını kapatmak zorunda kaldı.