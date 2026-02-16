Bir zamanların devleriydi: Son 2 yılda iflas eden 9 ünlü marka
Küresel ekonomik dalgalanmalar, değişen tüketici alışkanlıkları ve artan maliyetler, bir zamanların dev markalarını bile iflasa sürükledi. Yüzlerce mağazası olan, milyar dolarlık değere ulaşan şirketler son iki yılda birer birer sahneden çekildi.
Tupperware: Plastik saklama ürünleriyle dünya çapında tanınan Tupperware, onlarca yıl boyunca mutfakların vazgeçilmez markalarından biri oldu. Ancak değişen tüketici alışkanlıkları ve düşen satışlar şirketi zor durumda bıraktı. Artan borçlar nedeniyle şirket iflas sürecine girdi.
Party City: 1986’da kurulan Party City, uzun yıllar ABD’nin en büyük parti malzemeleri perakendecisi olarak faaliyet gösterdi. Yüzlerce mağazasıyla doğum günü, düğün ve etkinlik sektörünün lideriydi. Ancak pandemi sonrası azalan talep, artan maliyetler ve borç yükü şirketi zorladı. 2023 ve 2024’te iflas korumasına başvuran şirket, birçok mağazasını kapatmak zorunda kaldı.
Red Lobster: 1968’de kurulan Red Lobster, dünyanın en tanınmış deniz ürünleri restoran zincirlerinden biriydi. Ancak yükselen gıda maliyetleri, kira giderleri ve müşteri sayısındaki düşüş nedeniyle 2024’te iflas başvurusunda bulundu. Yüzlerce şubesi bulunan zincir, restoran sektöründeki krizin sembollerinden biri haline geldi.
WeWork: Ortak ofis konseptini popüler hale getiren WeWork, bir dönem 47 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Ancak yüksek giderler, yanlış büyüme stratejisi ve azalan talep şirketi iflasa sürükledi. 2023’te iflas korua başvurusu yapan şirket, teknoloji sektörünün en büyük çöküşlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Rite Aid: ABD’nin en büyük eczane zincirlerinden biri olan Rite Aid, binlerce mağazaya sahipti. Ancak borç yükü, rekabet ve yasal sorunlar nedeniyle 2023’te iflas korumasına başvurdu. Şirket yüzlerce mağazasını kapattı.
Wilko: İngiltere’nin en eski perakende zincirlerinden biri olan Wilko, 1930’da kuruldu. 400’den fazla mağazası bulunan şirket, artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle iflas etti.
Bed Bath & Beyond: Ev eşyası sektörünün liderlerinden biri olan Bed Bath & Beyond, yıllarca milyonlarca müşteriye hizmet verdi. Ancak e-ticaret rekabeti ve finansal sorunlar nedeniyle iflas etti.
Express: Gençlere yönelik moda ürünleriyle tanınan Express, yüzlerce mağazasıyla faaliyet gösteriyordu. Ancak düşen satışlar ve borç yükü nedeniyle 2024’te iflas başvurusu yaptı.
Ted Baker: Lüks moda sektörünün önemli isimlerinden biri olan Ted Baker, finansal sorunlar nedeniyle mağazalarını kapatmak zorunda kaldı.