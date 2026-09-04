Bir zamanların 'köpek meyvesi' yeşil altın oldu: Dönüm başı 400 bin TL gelir

Yıllar önce pazarı olmadığı için ağaçlardan düşüp ziyan olan, hatta bazı coğrafyalarda yüzüne bile bakılmayan avokado, bugün hem Türkiye’de hem de dünyanın en kalabalık ülkelerinde milyarlarca dolarlık devasa bir tarım borsasına dönüştü.

Küresel çapta yaşanan bu avokado devrimi geleneksel tarım ürünlerinden umduğunu bulamayan çiftçiler için adeta yeni bir hücum akını başlattı.