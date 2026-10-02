Bireysel servette dünyanın ilk 20’si belli oldu: Zirvede ABD var
Allianz’ın 2026 Küresel Servet Raporu, kişi başına net finansal varlıkta dünyanın en zengin 20 ülkesini sıraladı. Borçlar düşüldüğünde zirve değişti; İsviçre ikinci sıraya inerken ABD ilk sıraya yükseldi. Liste Avrupa ve Asya’dan sürprizler taşıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu: Borçlar düşünce zirve değişti
Allianz’ın yaklaşık 60 ülkeyi inceleyen Küresel Servet Raporu’nun 17’nci baskısı yayımlandı. Raporda hanehalklarının mevduatları, menkul kıymetleri, sigorta ve emeklilik varlıkları ile diğer finansal varlıkları incelendi; borçlar çıkarıldıktan sonra kişi başına düşen net finansal varlık hesaplandı.
Gayrimenkul bu sıralamaya dahil edilmedi.
Dünyada hanehalklarının toplam finansal varlıkları 2025’te yüzde 8,6 artarak 268,4 trilyon euroyla rekor kırdı. Borçlar çıkarıldığında küresel net finansal varlık 211,5 trilyon euroya ulaştı.
İşte kişi başına net finansal varlığa göre dünyanın en zengin 20 ülkesi...
20 — İSPANYA: 55 BİN 300 EURO
20. sırada İspanya var. Allianz verilerine göre ülkede kişi başına net finansal varlık 2025 sonunda 55 bin 300 euroya ulaştı. Yıllık artış yüzde 11,2 ile ilk 20’deki en güçlü yükselişlerden biri oldu. İspanya 2005’te 21. sıradaydı; böylece yirmi yılda bir basamak ilerledi. Bu rakam konut servetini değil, hanehalkının mevduat, menkul kıymet, sigorta ve emeklilik varlıklarından borçların çıkarılmasıyla kalan net finansal varlığı gösteriyor. İspanya böylece 2026 raporunda ilk 20’ye girmeyi başardı.
19 — MALTA: 65 BİN 720 EURO
19. sırada Malta yer alıyor. Kişi başına net finansal varlık 65 bin 720 euro olarak hesaplandı ve bir önceki yıla göre yüzde 3,6 arttı. Malta 2005’te de 19. sıradaydı; yani yirmi yıllık dönemde listedeki yerini korudu. Küçük nüfuslu ülke, kişi başına finansal varlık ölçümünde Avrupa’nın büyük ekonomilerinin bir bölümünü geride bırakıyor. Allianz’ın sıralaması toplam ekonomi büyüklüğünü değil, hanehalkının borçlar düşüldükten sonra sahip olduğu finansal varlıkları esas alıyor. Malta’nın uzun dönemli sıralamasının değişmemesi de dikkat çekiyor.
18 — BİRLEŞİK KRALLIK: 72 BİN 200 EURO
18. sıradaki Birleşik Krallık’ta kişi başına net finansal varlık 72 bin 200 euro seviyesinde. 2025’te yıllık artış yüzde 2 ile ilk 20 içindeki en sınırlı yükselişlerden biri oldu. Ülke 2005’te listenin 8. sırasındaydı; yirmi yılda 10 basamak geriledi. Böylece Birleşik Krallık, uzun dönemli sıralamada en belirgin düşüş yaşayan ülkelerden biri olarak öne çıktı. Allianz’ın net ölçümü, finansal varlıklardan hanehalkı borçlarını çıkararak ülkeler arasındaki karşılaştırmayı yapıyor. Buna rağmen ülke ilk 20 içindeki yerini koruyor.
17 — FRANSA: 77 BİN 940 EURO
17. sırada Fransa bulunuyor. Kişi başına net finansal varlık 77 bin 940 euro olurken yıllık artış yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Fransa 2005 yılında 14. sıradaydı; iki on yılda üç basamak geriledi. Ülke hâlâ ilk 20’de güçlü bir konumda olsa da Avrupa içindeki sıralamada daha küçük ekonomilerin gerisine düşmüş durumda. Raporun bu listesinde konut ve arsa gibi gayrimenkuller hesaba katılmıyor; yalnız finansal varlıklar ve bunlardan düşülen hanehalkı borçları karşılaştırılıyor. Fransa böylece 80 bin euro sınırının hemen altında kaldı.
16 — AVUSTURYA: 82 BİN 260 EURO
16. sırada Avusturya yer alıyor. Allianz’a göre kişi başına net finansal varlık 82 bin 260 euroya çıktı ve 2025’te yüzde 6,3 büyüdü. Avusturya 2005’te 15. sıradaydı; yirmi yıllık karşılaştırmada bir basamak geriledi. Ülke, Fransa ve Birleşik Krallık’ın üzerinde; İrlanda’nın ise hemen altında bulunuyor. Net finansal varlık hesabında banka mevduatları, menkul kıymetler, sigorta ve emeklilik varlıkları dikkate alınıyor; hanehalkı yükümlülükleri toplamdan çıkarılıyor. Avusturya bu hesaplamayla 80 bin euro eşiğinin üzerinde kaldı.
15 — İRLANDA: 83 BİN 590 EURO
15. sırada İrlanda var. Kişi başına net finansal varlık 83 bin 590 euro seviyesine yükseldi. 2025’teki yıllık artış yüzde 5 olarak kaydedildi. İrlanda 2005 yılında 18. sıradaydı; yirmi yılda üç basamak yükselerek ilk 15’e girdi. Böylece ülke, net finansal varlık ölçümünde Avusturya ve Fransa’nın önünde yer aldı. Allianz’ın sıralaması milli gelir ya da toplam ülke servetini değil, kişi başına düşen finansal varlıklardan borçların çıkarılmasıyla bulunan net tutarı ölçüyor. İrlanda uzun vadede yukarı çıkan Avrupa ülkelerinden biri oldu.
14 — JAPONYA: 89 BİN 420 EURO
14. sırada Japonya bulunuyor. Kişi başına net finansal varlık 89 bin 420 euro ve yıllık artış yüzde 7,9. Japonya 2005’te listenin 5. sırasındaydı; yirmi yıllık dönemde dokuz basamak gerileyerek 14. sıraya indi. Buna rağmen ülke hâlâ dünyanın kişi başına finansal varlığı en yüksek 20 ekonomisi arasında. Allianz’ın uzun dönem verileri, Japonya’nın sıralamadaki ağırlığı azalırken Singapur, Tayvan ve İsveç gibi ekonomilerin yukarı çıktığını gösteriyor. Japonya 90 bin euro sınırının hemen altında yer aldı.
13 — İTALYA: 91 BİN 730 EURO
13. sırada İtalya yer alıyor. Kişi başına net finansal varlık 91 bin 730 euroya ulaşırken 2025’te yüzde 8,8 arttı. İtalya 2005’te 6. sıradaydı; böylece yirmi yılda yedi basamak geriledi. Buna karşın son yıllık artış oranı listenin birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek. İtalya, Almanya’nın yalnızca 50 euro gerisinde bulunuyor. Sıralama gayrimenkul değerlerini kapsamıyor; hanehalkının finansal varlıklarından borçları çıkarılarak kişi başına net finansal varlık hesaplanıyor. İtalya ile Almanya arasındaki fark listenin en dar aralıklarından biri.
12 — ALMANYA: 91 BİN 780 EURO
12. sırada Almanya var. Allianz’a göre kişi başına net finansal varlık 91 bin 780 euro. 2025’te yıllık artış yüzde 6,4 oldu. Almanya, İtalya’yı yalnızca 50 euro farkla geride bırakarak 12. sıraya yerleşti. Ülke 2005 yılında 17. sıradaydı ve yirmi yılda beş basamak yükseldi. Allianz, Almanya’nın uzun dönemli sıralama iyileşmesinde Bundesbank’ın geçmiş verilerde yaptığı önemli revizyonun da etkili olduğunu belirtiyor. Net varlık hesabında borçlar toplam finansal varlıklardan düşülüyor. Almanya böylece ilk 10’un hemen dışında kaldı.
11 — AVUSTRALYA: 113 BİN 190 EURO
11. sırada Avustralya yer alıyor. Kişi başına net finansal varlık 113 bin 190 euroya yükseldi ve yıllık artış yüzde 11 oldu. Bu oran, ilk 20 içindeki en yüksek artışlardan biri. Avustralya 2005’te 16. sıradaydı; iki on yılda beş basamak yükseldi. Ancak borçların etkisi ülkenin sıralamasını aşağı çekiyor: Allianz’ın brüt finansal varlık sıralamasında Avustralya 8. sıradayken, borçlar düşüldüğünde net sıralamada 11. sıraya geriliyor. Böylece ülke, ilk 10’un kapısında kalırken borçların sıralamadaki etkisini gösteren önemli örneklerden biri oluyor.
10 — BELÇİKA: 114 BİN 590 EURO
İlk 10’un kapısını Belçika açıyor. Kişi başına net finansal varlık 114 bin 590 euro, yıllık artış ise yüzde 4,2. Belçika 2005 yılında listenin 3. sırasındaydı; yirmi yılda yedi basamak gerileyerek 10. sıraya indi. Ülke yine de 100 bin euro eşiğinin üzerinde kalan ilk 10 ekonomi arasında. Allianz’ın karşılaştırması, varlık birikiminin yalnız ne kadar tasarruf edildiğiyle değil, yatırımların değer kazanması ve hanehalkı borçlarının büyüklüğüyle de şekillendiğini ortaya koyuyor. Belçika uzun dönemli düşüşe rağmen ilk 10’daki son sırayı korudu.
9 — HOLLANDA: 116 BİN 600 EURO
9. sırada Hollanda bulunuyor. Kişi başına net finansal varlık 116 bin 600 euro olarak ölçüldü. Ancak Hollanda, ilk 20 içinde yıllık bazda düşüş yaşayan tek ülke: net finansal varlık yüzde 6,2 geriledi. Ülke 2005’te 7. sıradaydı ve iki basamak aşağı indi. Buna rağmen Hollanda euro bölgesindeki en yüksek sıralı ekonomilerden biri olmayı sürdürüyor. Allianz ayrıca Hollanda’nın hem brüt hem net finansal varlık sıralamasında 9. sırada kaldığını belirtiyor. Yıllık kayba rağmen ülke ilk 10 içindeki yerini korumayı başardı.
8 — YENİ ZELANDA: 127 BİN 550 EURO
8. sırada Yeni Zelanda yer alıyor. Kişi başına net finansal varlık 127 bin 550 euroya ulaştı ve 2025’te yüzde 2,4 arttı. Ülke 2005 yılında 9. sıradaydı; yirmi yıllık dönemde bir basamak yükseldi. Yeni Zelanda böylece Kanada’nın hemen arkasında, Hollanda’nın ise üzerinde bulunuyor. Allianz verileri, ülkenin uzun dönemde ilk 10’daki yerini büyük ölçüde koruduğunu gösteriyor. Bu sıralamada gayrimenkul serveti değil, finansal varlıklar eksi hanehalkı borçları dikkate alınıyor. Yeni Zelanda istikrarlı sıralamasıyla ilk 10 içindeki yerini sürdürüyor.
7 — KANADA: 135 BİN 350 EURO
7. sırada Kanada var. Kişi başına net finansal varlık 135 bin 350 euroya çıktı; yıllık artış yüzde 9,8 oldu. Kanada 2005’te 11. sıradaydı ve yirmi yılda dört basamak yükseldi. Kuzey Amerika’nın ikinci büyük ekonomisi, kişi başına net finansal varlıkta ilk 10’a yerleşirken ABD ile arasındaki fark hâlâ oldukça geniş. Allianz’a göre Kuzey Amerika 2025’te dünya finansal varlık artışının yarısından fazlasını üretirken bölgenin toplamında ABD belirleyici ağırlığını koruyor. Kanada da bu güçlü bölgesel performansın ilk 10’daki ikinci temsilcisi oldu.
6 — İSVEÇ: 155 BİN 980 EURO
6. sıradaki İsveç’te kişi başına net finansal varlık 155 bin 980 euroya ulaştı. 2025’te yıllık artış yüzde 6,2 olarak kaydedildi. İsveç 2005 yılında 13. sıradaydı; yirmi yılda yedi basamak yükselerek ilk 6’ya girdi. Bu hareket, listenin uzun dönemli en güçlü tırmanışlarından biri. Allianz’ın değerlendirmesine göre son iki on yılda İsveç, Tayvan, Avustralya ve Yeni Zelanda ilk 10’a girerken Belçika, Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya ilk 10’un dışına çıktı. İsveç böylece değişen küresel servet haritasının en belirgin yükselenlerinden biri oldu.
5 — TAYVAN: 164 BİN 470 EURO
İlk 5’e Tayvan giriyor. Kişi başına net finansal varlık 164 bin 470 euro ve 2025’teki yıllık artış yüzde 9,6. Tayvan 2005 yılında 12. sıradaydı; yirmi yılda yedi basamak yükselerek listenin 5. sırasına çıktı. Borçların etkisi sıralamada küçük bir değişiklik yaratıyor: Allianz’ın brüt finansal varlık karşılaştırmasında İsveç 5., Tayvan 6. sıradayken, net finansal varlık hesabında Tayvan 5. sıraya yükseliyor ve İsveç 6. sıraya geriliyor. Tayvan böylece borçlar düşüldüğünde ilk beşe giren Asya ekonomilerinden biri oluyor.
4 — SİNGAPUR: 192 BİN 840 EURO
4. sırada Singapur bulunuyor. Kişi başına net finansal varlık 192 bin 840 euroya ulaştı ve yıllık artış yüzde 8,8 oldu. Singapur 2005 yılında 10. sıradaydı; yirmi yılda altı basamak yükselerek ilk 4’e girdi. Böylece Asya’dan ilk 20’ye giren ekonomiler içinde en üst sıralardan birini aldı. Singapur’un 200 bin euro sınırına yaklaşan net finansal varlığı, üçüncü sıradaki Danimarka’nın yaklaşık 4 bin 670 euro gerisinde bulunuyor. Singapur’un iki on yıldaki altı basamaklık yükselişi küresel sıralamadaki en dikkat çekici değişimlerden biri.
3 — DANİMARKA: 197 BİN 510 EURO
3. sırada Danimarka yer alıyor. Kişi başına net finansal varlık 197 bin 510 euro olarak hesaplandı ve 2025’te yüzde 2,4 arttı. Danimarka 2005’te 4. sıradaydı; yirmi yıllık dönemde bir basamak yükseldi. Ülke, 200 bin euro eşiğinin hemen altında kalmasına rağmen Singapur’un önünde üçüncü sırayı koruyor. İlk iki ülkeyle arasındaki fark ise dikkat çekici: ikinci sıradaki İsviçre’nin kişi başına net finansal varlığı Danimarka’dan yaklaşık 78 bin euro daha yüksek. Danimarka bu sonuçla Avrupa’dan ilk üçe girebilen iki ülkeden biri oldu.
2 — İSVİÇRE: 275 BİN 980 EURO
2. sırada İsviçre bulunuyor. Kişi başına net finansal varlık 275 bin 980 euro ve yıllık artış yüzde 3,9. İsviçre 2005 yılında listenin zirvesindeydi ancak borçlar düşüldüğünde 2025 sıralamasında ikinci sırada kaldı. Allianz’a göre İsviçre brüt finansal varlıkta hâlâ dünyanın en zengin ülkesi. Fakat kişi başına hanehalkı borcu yaklaşık 130 bin 80 euro; bu tutar ABD’deki 52 bin 730 euronun iki katından fazla. İşte listenin kilit noktası burada: Borç farkı, net finansal varlık sıralamasında zirvenin el değiştirmesinde belirleyici oluyor.
1 — ABD: 296 BİN 950 EURO
Listenin zirvesinde ABD var. Kişi başına net finansal varlık 296 bin 950 euroya ulaştı ve 2025’te yüzde 9,8 arttı. ABD 2005 yılında ikinci sıradaydı; yirmi yıl sonra İsviçre’yi geçerek birinciliğe yükseldi. Allianz, brüt finansal varlıkta İsviçre’nin hâlâ önde olduğunu ancak borçlar çıkarıldığında tablonun değiştiğini belirtiyor. ABD’de kişi başına borç 52 bin 730 euro seviyesinde kalırken İsviçre’de yaklaşık 130 bin 80 euro olması, net varlık sıralamasında ABD’yi zirveye taşıyor. Böylece başlıktaki sürprizin cevabı ABD oluyor.