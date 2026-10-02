Bireysel servette dünyanın ilk 20’si belli oldu: Zirvede ABD var

6 — İSVEÇ: 155 BİN 980 EURO





6. sıradaki İsveç’te kişi başına net finansal varlık 155 bin 980 euroya ulaştı. 2025’te yıllık artış yüzde 6,2 olarak kaydedildi. İsveç 2005 yılında 13. sıradaydı; yirmi yılda yedi basamak yükselerek ilk 6’ya girdi. Bu hareket, listenin uzun dönemli en güçlü tırmanışlarından biri. Allianz’ın değerlendirmesine göre son iki on yılda İsveç, Tayvan, Avustralya ve Yeni Zelanda ilk 10’a girerken Belçika, Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya ilk 10’un dışına çıktı. İsveç böylece değişen küresel servet haritasının en belirgin yükselenlerinden biri oldu.