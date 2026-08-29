Birkaç yıl önce deneme için ekildi: Şimdi üreticinin yeni gelir kapısı oldu
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan aronya, bölge şartlarına uyum sağladı. Üreticilerin yüzünü güldüren üründe bu yıl rekoltenin belirgin şekilde artması beklenirken, çiftçiler pazar ve kooperatif desteği istiyor.
Gümüşhane’de alternatif tarım ürünü olarak yaygınlaşan aronya, Kürtün ilçesinde üreticilerin yüzünü güldürdü. Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kürtün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle daha fazla çiftçiye ulaşan üründe bu yıl rekoltenin önemli ölçüde artması bekleniyor.
Birkaç yıl önce deneme üretimiyle başlayan aronya yetiştiriciliğinde her sezon olumlu sonuçlar elde edildi. Üretim alanlarının genişlemesi ve üretici sayısının çoğalmasıyla ilçedeki ürün miktarı da yükseldi.
60 dekardan 75 ton ürün bekleniyor
Kürtün genelinde yaklaşık 60 dekarlık alanda 40 üretici tarafından yetiştirilen aronyadan bu yıl yaklaşık 75 ton ürün alınması hedefleniyor. Elde edilen veriler, ilçenin aronya üretimi açısından taşıdığı potansiyeli bir kez daha gösterdi.
Kuzey Amerika kökenli olan ve yüksek antioksidan içeriği nedeniyle “süper meyve” olarak nitelendirilen aronya, son yıllarda alternatif ürün arayan Gümüşhaneli çiftçilerin ilgisini çekiyor. Kürtün’deki deneme bahçelerinden olumlu sonuç alınması, ürünün bölge şartlarına uyum sağladığını ortaya koyarken yeni üretim alanlarının oluşturulmasına yönelik ilgiyi de artırdı.
"Geçen yılın yaklaşık 3 katını alacağız"
Aronya üreticisi Ethem Çiftçi, üretimdeki artıştan memnun olduklarını belirterek, “2-3 senedir aronya yetiştiriciliği yapıyoruz ve ürün almaya başladık. Geçen sene aldığımız ürünün yaklaşık 3 katını alacağız bu sefer. 4 ton civarında bir beklentimiz var. Bahçe ne verirse o ama belki 4 tonu da geçebiliriz. Aronya meyvesinin antioksidan değeri çok fazla. Kalp, şeker, kolesterol ve tansiyon hastaları için faydalı olduğu söyleniyor. Aronya üretimi Kürtün deresinde çok geniş bir alana yayıldı. Kürtün’de aronya yetiştiriciliği gelişti. Özellikle Çayırçukur köyünü aronya sevdi. Aronya yetiştiriciliğinin fazla bir maliyeti ve külfeti yok. Bir kere dikiyorsun, sulaması var; ekmesi, dikmesi, biçmesi yok. Bence fındığın alternatifi diyebilirim. Ancak bizim burada henüz kooperatifleşme olmadı. Kooperatifleşme olmadığı için geçen sene sattığımız fiyatın altında bile teklifler geliyor. Tarım Bakanlığımız bizi dinlesin, aronya üreticilerinin elinden tutsun ve bize bir piyasa oluştursun. Pazar konusunda Gümüşhane Valimizden ve özellikle Kürtün Kaymakamımızdan bize bir el atmalarını, aronyaya sahip çıkıp bir pazar oluşturmalarını bekliyorum” dedi.
Üreticiler pazar oluşturulmasını istiyor
Aronya tüketen Hüseyin Dur ise ürünü kullanmaya başladıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini ifade ederek, “3 yıl önce felç geçirdim. Hiç konuşamıyordum. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorum. Aronyayı kullandıkça çok şükür şimdi çok iyiyim. Bana iyi geldi, şifa verdi. Kolesterol, kanser, şeker gibi rahatsızlıkları olan insanlara da öneriyorum. Çok şükür bugüne kadar iyi geldim. Her gün biraz daha iyi oluyorum, bunu aldıkça” diye konuştu.
Farklı şekillerde değerlendiriliyor
Aronya üretimiyle ilgilenen Kadriye Çiftçi de ürünü şurup, kuru ve yaş meyve olarak değerlendirdiğini anlatarak, “3 senedir aronya ile uğraşıyorum. Ben bunun şurubunu yapıyorum, kurusunu yapıyorum, yaşını kullanıyorum. Ben kendim kalp hastasıyım, kalp krizi geçirdim. Kalp krizi geçirdikten sonra 2 sene ayağa kalkamadım. Rahatsızlığım olduğu dönemde buraya inemiyordum, yokuş yukarı gidemiyordum. Aronyayı kullanmaya başladıktan sonra eski halime, eski sağlığıma döndüm. Şeker hastalarında, tansiyon hastalarında ve kanser hastalarında faydalı olduğunu gördük. Torunlarım da çok şükür hastaneye gitmiyorlar. Çocuklar hastalandığında yaptığım ilaçtan veriyoruz. Çok faydalı bir şey. Biz de 3 yıl önce öğrendik, öğrendikçe çok kaliteli şeyleri ve farklı kullanım şekilleri olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.
Kürtün’de ekim alanlarıyla birlikte üretici sayısının da artması sonucu aronya yetiştiriciliğinin gelecek yıllarda daha geniş bir alana yayılması bekleniyor.