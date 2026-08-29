Birkaç yıl önce deneme için ekildi: Şimdi üreticinin yeni gelir kapısı oldu

Farklı şekillerde değerlendiriliyor

Aronya üretimiyle ilgilenen Kadriye Çiftçi de ürünü şurup, kuru ve yaş meyve olarak değerlendirdiğini anlatarak, “3 senedir aronya ile uğraşıyorum. Ben bunun şurubunu yapıyorum, kurusunu yapıyorum, yaşını kullanıyorum. Ben kendim kalp hastasıyım, kalp krizi geçirdim. Kalp krizi geçirdikten sonra 2 sene ayağa kalkamadım. Rahatsızlığım olduğu dönemde buraya inemiyordum, yokuş yukarı gidemiyordum. Aronyayı kullanmaya başladıktan sonra eski halime, eski sağlığıma döndüm. Şeker hastalarında, tansiyon hastalarında ve kanser hastalarında faydalı olduğunu gördük. Torunlarım da çok şükür hastaneye gitmiyorlar. Çocuklar hastalandığında yaptığım ilaçtan veriyoruz. Çok faydalı bir şey. Biz de 3 yıl önce öğrendik, öğrendikçe çok kaliteli şeyleri ve farklı kullanım şekilleri olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

Kürtün’de ekim alanlarıyla birlikte üretici sayısının da artması sonucu aronya yetiştiriciliğinin gelecek yıllarda daha geniş bir alana yayılması bekleniyor.