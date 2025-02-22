BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen 10 hisse!

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyerek en düşük 9.474,03 ve en yüksek 9.953,91 puanı gördü. Ancak haftanın sonunda önceki hafta kapanışına kıyasla yüzde 2,79 değer kaybederek 9.602,16 puandan kapandı. 1 | 26

Altının haftalık performansı Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında yükseliş devam etti. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,73 artışla 3 bin 432 liraya, cumhuriyet altını yüzde 0,72 yükselişle 23 bin 244 liraya çıktı. Çeyrek altın da yüzde 0,68 değer kazanarak 5 bin 749 liradan satıldı. 2 | 26

Döviz piyasasında geçtiğimiz hafta Döviz piyasalarında ise hareketlilik yaşandı. ABD doları haftalık yüzde 0,53 değer kazanarak 36,41 liraya yükselirken, euro yüzde 1,78 değer kaybederek 37,3370 liraya geriledi. 3 | 26