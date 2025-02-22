BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen 10 hisse!
Borsa İstanbul'da Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 9.756,73 puanı ve en yüksek 9.983,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,74 altında 9.877,59 puandan tamamladı. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomide son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyerek en düşük 9.474,03 ve en yüksek 9.953,91 puanı gördü. Ancak haftanın sonunda önceki hafta kapanışına kıyasla yüzde 2,79 değer kaybederek 9.602,16 puandan kapandı.
Altının haftalık performansı
Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında yükseliş devam etti. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,73 artışla 3 bin 432 liraya, cumhuriyet altını yüzde 0,72 yükselişle 23 bin 244 liraya çıktı. Çeyrek altın da yüzde 0,68 değer kazanarak 5 bin 749 liradan satıldı.
Döviz piyasasında geçtiğimiz hafta
Döviz piyasalarında ise hareketlilik yaşandı. ABD doları haftalık yüzde 0,53 değer kazanarak 36,41 liraya yükselirken, euro yüzde 1,78 değer kaybederek 37,3370 liraya geriledi.
Peki geçtiğimiz işlem haftasında borsada en iyi ve en kötü performans sergileyen hisseler hangileri? İşte haftanın en çok yükselen (kazandıran) ve en çok düşen (kaybettiren) hisseleri!