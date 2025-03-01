BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen 10 hisse!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 0,59 kazandırdı. BIST 100 endeksi, en düşük 9.422,17 ve en yüksek 9.782,23 puanı görerek haftayı 9.658,72 puandan kapattı. 1 | 28

Döviz piyasasında geçtiğimiz hafta Döviz piyasasında ise dolar ve Euro'da artış gözlendi. ABD doları yüzde 0,28 değer kazanarak 36,5130 liraya, Euro ise yüzde 1,75 artışla 37,9910 liraya yükseldi. 2 | 28

Altının haftalık performansı Altın piyasasında düşüş dikkat çekti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,68 düşerek 3 bin 340 liraya gerilerken, cumhuriyet altını yüzde 2,64 kayıpla 22 bin 630 liradan satıldı. Çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 2,70 azalarak 5 bin 594 liraya indi. 3 | 28