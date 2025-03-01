BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen 10 hisse!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,59 artışla 9.658,72 puandan kapattı. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomide son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 0,59 kazandırdı. BIST 100 endeksi, en düşük 9.422,17 ve en yüksek 9.782,23 puanı görerek haftayı 9.658,72 puandan kapattı.
Döviz piyasasında geçtiğimiz hafta
Döviz piyasasında ise dolar ve Euro'da artış gözlendi. ABD doları yüzde 0,28 değer kazanarak 36,5130 liraya, Euro ise yüzde 1,75 artışla 37,9910 liraya yükseldi.
Altının haftalık performansı
Altın piyasasında düşüş dikkat çekti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,68 düşerek 3 bin 340 liraya gerilerken, cumhuriyet altını yüzde 2,64 kayıpla 22 bin 630 liradan satıldı. Çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 2,70 azalarak 5 bin 594 liraya indi.
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Yatırım fonları genel olarak düşüş yaşarken, yüzde 0,15 oranında değer kaybetti. Emeklilik fonları da yüzde 0,01 azaldı. Fon kategorileri içinde en fazla kazandıran, yüzde 0,89'luk artışla borçlanma araçları fonları oldu.