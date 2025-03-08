BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,78 artışla 10.507,11 puandan kapattı. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomide son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Borsa İstanbul, döviz ve altın piyasalarında geçen haftanın performansı netleşti. Borsa ve euro kazandırırken, dolar kaybettirdi.
BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 8,78 değer kazandı ve 10.507,11 puandan kapandı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.748,03 puanı, en yüksek 10.556,78 puanı gördü.
Altın fiyatları yükseldi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,34 artışla 3.418 TL’ye çıktı. Cumhuriyet altını yüzde **2,39 yükselerek 23.170 TL'ye, çeyrek altın ise yüzde 2,43 artarak 5.730 TL'ye yükseldi.
Euro kazandırdı, dolar kaybettirdi
Döviz piyasasında ise dolar/TL yüzde 0,18 düşüşle 36,4480 TL'ye geriledi. Euro/TL ise yüzde 4,19 artışla 39,5810 TL'ye yükseldi.