BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, haftalık bazda en düşük 10.357,09 puanı, en yüksek ise 10.862,97 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,17 artış göstererek 10.840,59 puandan haftayı tamamladı. 1 | 28

Gram altında rekor var Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,10 değer kazanarak 3 bin 524 liraya yükseldi ve yeni bir rekor kırdı. Cumhuriyet altını yüzde 2,98 artışla 23 bin 861 liradan satılırken, çeyrek altın ise yüzde 3,02 yükselişle 5 bin 903 liraya çıktı. 2 | 28

Döviz kurları artış gösterdi ABD doları haftalık bazda yüzde 0,62 artarak 36,6740 liraya, euro ise yüzde 0,86 yükselişle 39,9220 liraya ulaştı. 3 | 28