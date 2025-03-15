BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,78 artışla 10.507,11 puandan kapattı. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomide son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, haftalık bazda en düşük 10.357,09 puanı, en yüksek ise 10.862,97 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,17 artış göstererek 10.840,59 puandan haftayı tamamladı.
Gram altında rekor var
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,10 değer kazanarak 3 bin 524 liraya yükseldi ve yeni bir rekor kırdı. Cumhuriyet altını yüzde 2,98 artışla 23 bin 861 liradan satılırken, çeyrek altın ise yüzde 3,02 yükselişle 5 bin 903 liraya çıktı.
Döviz kurları artış gösterdi
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,62 artarak 36,6740 liraya, euro ise yüzde 0,86 yükselişle 39,9220 liraya ulaştı.
Fon piyasasında kazançlar
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50, emeklilik fonları ise yüzde 1,27 değer kazandı. Yatırım fonları kategorisinde en fazla getiriyi yüzde 2,75 ile "hisse senedi" fonları sağladı.