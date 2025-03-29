BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!
BIST 100 endeksi, en düşük 8.872,75 puanı ve en yüksek 9.830,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,80 üstünde 9.659,48 puandan tamamladı. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomide son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Geçtiğimiz hafta yatırım araçlarının performansı dikkat çekti. BIST 100 endeksi, en düşük 8.872,75 puan, en yüksek ise 9.830,83 puan seviyesini görmesinin ardından haftayı 9.659,48 puanla tamamladı. Bu, önceki hafta kapanışının yüzde 6,80 üzerinde bir seviyeyi işaret ediyor.
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları, özellikle külçe altın ve çeyrek altınla değer kazandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 2,15 oranında bir artışla 3 bin 750 lira seviyesine yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,13 artışla 25 bin 375 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise geçen hafta sonu 6 bin 152 lira iken, yüzde 2,10 artarak 6 bin 281 lira seviyesine çıktı.
Dövizin haftalık performansı
Döviz kurları ise düşüş gösterdi. ABD doları yüzde 0,01 azalarak 38,0100 lira seviyesinden işlem görürken, avro da yüzde 0,53 azalışla 41,1260 lira oldu.
Yatırım fonları genel olarak negatif bir performans sergiledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51 değer kaybederken, emeklilik fonları ise yüzde 0,92 oranında düşüş gösterdi. Ancak yatırım fonları arasında "para piyasası" fonları, yüzde 0,40'lık artışla en çok kazandıran fonlar arasında yer aldı.