BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

Geçtiğimiz hafta yatırım araçlarının performansı dikkat çekti. BIST 100 endeksi, en düşük 8.872,75 puan, en yüksek ise 9.830,83 puan seviyesini görmesinin ardından haftayı 9.659,48 puanla tamamladı. Bu, önceki hafta kapanışının yüzde 6,80 üzerinde bir seviyeyi işaret ediyor. 1 | 33

Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatları, özellikle külçe altın ve çeyrek altınla değer kazandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 2,15 oranında bir artışla 3 bin 750 lira seviyesine yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,13 artışla 25 bin 375 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise geçen hafta sonu 6 bin 152 lira iken, yüzde 2,10 artarak 6 bin 281 lira seviyesine çıktı. 2 | 33

Dövizin haftalık performansı Döviz kurları ise düşüş gösterdi. ABD doları yüzde 0,01 azalarak 38,0100 lira seviyesinden işlem görürken, avro da yüzde 0,53 azalışla 41,1260 lira oldu. 3 | 33