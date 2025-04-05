BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, bu haftayı yatırımcı açısından olumsuz bir tabloda kapattı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,90 düşüşle 9.379,83 puandan kapanarak dikkat çeken bir kayıp yaşadı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.339,67, en yüksek ise 9.643,17 puanı gördü. 1 | 27

Altın yatırımcısı da bu hafta düşüşten nasibini aldı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,80 düşerek 3.720 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,77 düşüşle 25.180 liraya geriledi. Geçtiğimiz hafta sonunda 6.281 lira olan çeyrek altın ise yüzde 0,73 azalışla 6.235 liradan haftayı tamamladı. 2 | 27

Döviz cephesinde ise karışık bir tablo vardı. ABD doları haftayı yüzde 0,01’lik sınırlı bir artışla 38,0140 liradan, avro ise yüzde 1,81’lik bir artışla 41,8720 liradan kapattı. 3 | 27