BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!
Borsa İstanbul'da haftalık bazda sınırlı bir yükseliş yaşanırken, yatırımcıların ilgisi döviz ve altına kaydı. Gram altın yüzde 6,45’lik artışla 3.960 liraya ulaşarak dikkat çekerken, dolar/TL yüzde 0,12, euro/TL ise yüzde 3,31 değer kazandı. Emeklilik ve yatırım fonlarında ise kayıplar görüldü. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomideki son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, 11 Nisan 2025 Cuma günü ile biten haftayı ortalama yüzde 0,01’lik sınırlı bir artışla tamamlarken, yatırımcıların dikkatini çeken asıl alan döviz ve altın oldu.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 9.050,56 ve en yüksek 9.581,24 puanı gördü. Endeks, önceki haftaya göre yüzde 0,01 değer kazanarak 9.380,95 puandan kapanış yaptı.
Döviz tarafında ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,12 yükselişle 38,0610 TL’ye çıkarken; avro ise yüzde 3,31’lik dikkat çekici bir yükselişle 43,2580 TL seviyesine ulaştı.
Altın yatırımcısı ise haftanın en büyük kazanç sağlayanları arasında yer aldı.
* Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 6,45 artarak 3.960 TL'ye yükseldi.
* Cumhuriyet altını, yüzde 6,36’lık bir artışla 26.782 TL’den satıldı.
* Geçtiğimiz hafta 6.235 TL olan çeyrek altın, yüzde 6,38 yükselerek 6.633 TL seviyesine çıktı.