BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, 11 Nisan 2025 Cuma günü ile biten haftayı ortalama yüzde 0,01’lik sınırlı bir artışla tamamlarken, yatırımcıların dikkatini çeken asıl alan döviz ve altın oldu.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 9.050,56 ve en yüksek 9.581,24 puanı gördü. Endeks, önceki haftaya göre yüzde 0,01 değer kazanarak 9.380,95 puandan kapanış yaptı.