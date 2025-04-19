BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!
Yatırım araçlarının haftalık performansında çeyrek altın, yüzde 2,74'lük değer artışıyla yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu. Borsa İstanbul haftayı değer kaybıyla tamamlarken, döviz kurları ve altın fiyatlarında artış görüldü. Borsada kapaması ile birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomideki son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,68 değer kaybetti. Endeks, hafta boyunca en düşük 9.245,26 ve en yüksek 9.492,29 puanı gördükten sonra haftayı 9.317,24 puandan kapattı.
Haftanın yıldızı altın oldu
Yatırım araçlarının haftalık performansı değerlendirildiğinde, bu hafta yatırımcısına en yüksek kazancı çeyrek altın sağladı. Çeyrek altının satış fiyatı, geçen hafta sonu 6 bin 633 lira iken bu hafta yüzde 2,74’lük artışla 6 bin 815 liraya yükseldi.
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise yüzde 2,73’lük artışla 4 bin 68 liraya, cumhuriyet altını ise yüzde 2,70 yükselerek 27 bin 506 liraya çıktı.
Döviz geçtiğimiz hafta "yatay" yükseldi
Döviz kurlarında da bu hafta artış yaşandı. ABD doları, yüzde 0,30 yükselerek 38,1770 liraya, Euro ise yüzde 0,86 artarak 43,6300 liraya çıktı.