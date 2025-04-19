BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,68 değer kaybetti. Endeks, hafta boyunca en düşük 9.245,26 ve en yüksek 9.492,29 puanı gördükten sonra haftayı 9.317,24 puandan kapattı. 1 | 28

Haftanın yıldızı altın oldu Yatırım araçlarının haftalık performansı değerlendirildiğinde, bu hafta yatırımcısına en yüksek kazancı çeyrek altın sağladı. Çeyrek altının satış fiyatı, geçen hafta sonu 6 bin 633 lira iken bu hafta yüzde 2,74’lük artışla 6 bin 815 liraya yükseldi. 2 | 28

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise yüzde 2,73’lük artışla 4 bin 68 liraya, cumhuriyet altını ise yüzde 2,70 yükselerek 27 bin 506 liraya çıktı. 3 | 28