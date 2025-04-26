BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, 26 Nisan ile sona eren haftada yatırımcısına ortalama yüzde 1,24 kazanç sağladı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 9.268,07, en yüksek 9.531,35 puanı görürken, haftayı 9.432,55 puanla kapatarak önceki haftaya göre yüzde 1,24 değer artışı gösterdi. 1 | 27

Dövizde ibre yukarı gösterdi Döviz kurları ise yukarı yönlü bir seyir izledi. ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,64 artışla 38,4230 TL, euro ise yüzde 0,20 yükselişle 43,7160 TL seviyesine çıktı. 2 | 27

Altın önce yükseldi sonra düştü Haftaya yüksek başlayan altın fiyatlarında ise kapanışta düşüş dikkat çekti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,32 azalışla 4.055 TL'ye, cumhuriyet altını yüzde 0,31 düşüşle 27.420 TL'ye, çeyrek altın ise yüzde 0,34 gerilemeyle 6.792 TL'ye indi. 3 | 27