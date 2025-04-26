BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri bu hafta ortalama yüzde 1,24 değer kazanırken, dolar ve euro kurunda yükseliş yaşandı. Altın ise değer kaybıyla yatırımcısına kaybettirdi. Yatırım ve emeklilik fonlarında ise olumlu bir tablo izlendi. Piyasaların haftayı kapatması ile birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomideki son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, 26 Nisan ile sona eren haftada yatırımcısına ortalama yüzde 1,24 kazanç sağladı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 9.268,07, en yüksek 9.531,35 puanı görürken, haftayı 9.432,55 puanla kapatarak önceki haftaya göre yüzde 1,24 değer artışı gösterdi.
Dövizde ibre yukarı gösterdi
Döviz kurları ise yukarı yönlü bir seyir izledi. ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,64 artışla 38,4230 TL, euro ise yüzde 0,20 yükselişle 43,7160 TL seviyesine çıktı.
Altın önce yükseldi sonra düştü
Haftaya yüksek başlayan altın fiyatlarında ise kapanışta düşüş dikkat çekti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,32 azalışla 4.055 TL'ye, cumhuriyet altını yüzde 0,31 düşüşle 27.420 TL'ye, çeyrek altın ise yüzde 0,34 gerilemeyle 6.792 TL'ye indi.
Yatırım fonları haftayı nasıl geçirdi?
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,08, emeklilik fonları ise aynı oranda değer kazanırken, yatırım fonları arasında en yüksek kazanç yüzde 1,76 ile "karma ve değişken" fonlarda gerçekleşti.