BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!
Borsa İstanbul, altın ve yatırım fonları haftayı kazançla tamamladı. BIST 100 endeksi yüzde 2,43 yükselirken, gram altın 4.150 TL'ye, çeyrek altın ise 6.951 TL'ye çıktı. Dolar yükselirken Euro değer kaybetti. Piyasaların haftayı kapatması ile birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomideki son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Piyasalarda 10 Mayıs 2025 haftası yükselişle tamamlandı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,43 değer kazanarak 9.390,51 puandan kapanış yaptı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.032,54, en yüksek ise 9.421,36 puanı gördü.
Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekti
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,72 artarak 4.150 TL’ye ulaştı. Cumhuriyet altını yüzde 2,69 artışla 28.055 TL’ye, çeyrek altın ise yüzde 2,67 yükselişle 6.951 TL’ye çıktı.
Döviz kurlarında karışık bir seyir gözlendi
ABD doları haftayı yüzde 0,49 artışla 38,7450 TL seviyesinde tamamlarken, Euro yüzde 0,38 gerileyerek 43,7070 TL’ye düştü.
Yatırım fonları da yatırımcısına kazandırdı
Fonlar haftalık bazda ortalama yüzde 1,66 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 1,82 yükseldi. En çok kazandıran fon kategorisi ise yüzde 2,64 ile “hisse senedi” fonları oldu.