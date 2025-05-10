Piyasalarda 10 Mayıs 2025 haftası yükselişle tamamlandı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,43 değer kazanarak 9.390,51 puandan kapanış yaptı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.032,54, en yüksek ise 9.421,36 puanı gördü.

Yatırım fonları da yatırımcısına kazandırdı

Fonlar haftalık bazda ortalama yüzde 1,66 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 1,82 yükseldi. En çok kazandıran fon kategorisi ise yüzde 2,64 ile “hisse senedi” fonları oldu.