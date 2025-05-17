BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!
Borsa İstanbul, haftayı yükselişle tamamlarken altın fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Gram altın yüzde 4,48 değer kaybederken, BIST 100 endeksi yüzde 2,96 yükseldi. Dolar sınırlı yükselirken, euro geriledi. Piyasaların haftayı kapatması ile birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomideki son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Finansal piyasalarda bu hafta hareketlilik dikkat çekti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yükselişle tamamlarken; altın fiyatlarında sert düşüşler yaşandı.
Borsa İstanbul haftayı yükselişle kapattı
BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,96 artışla 9.668,36 puana yükseldi. Endeks, haftanın en düşük seviyesini 9.516,86 puanla görürken; en yüksek seviyesini ise 9.771,71 puanla test etti.
Altında sert düşüş
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,48 düşüşle 3.964 TL’ye geriledi. Cumhuriyet altını yüzde 4,44 değer kaybederek 26.809 TL’ye indi. Geçen hafta 6.951 TL seviyesinde olan çeyrek altın, bu hafta yüzde 4,47 azalarak 6.640 TL’ye geriledi.
Dövizde sınırlı hareket
ABD doları bu hafta yüzde 0,21 artışla 38,8270 TL’ye yükselirken; euro yüzde 0,63 düşüşle 43,4300 TL seviyesine indi.