Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yatırımcısına kaybettirdi. Endeks, en düşük 9.326,14 ve en yüksek 9.683,25 puanı gördüğü haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,23 düşüşle 9.356,04 puandan tamamladı. 1 | 27

Altın uzun bir aradan sonra haftayı yükselerek kapattı Altın fiyatlarında ise dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bir haftada yüzde 5,85 artış göstererek 4 bin 196 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 5,80 primle 28 bin 363 liraya çıktı. Geçtiğimiz hafta 6 bin 640 lira olan çeyrek altın, bu hafta yüzde 5,84 değer kazanarak 7 bin 28 liraya ulaştı. 2 | 27

Dolar ve Euro'da da ibre yukarıyı gösterdi Döviz kurlarında da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. ABD doları, yüzde 0,53 artışla 39,0310 liraya çıktı. Avro ise yüzde 1,69’luk yükselişle 44,1660 liraya ulaştı. 3 | 27