BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,23 kayıpla tamamlarken, altın fiyatları sert yükseldi. Gram altın 4 bin 200 lira barajını geçerken, çeyrek altın 7 bin lirayı aştı. Dolar ve Euro'da değer artışı görüldü. Piyasaların haftayı kapatması ile birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yatırımcısına kaybettirdi. Endeks, en düşük 9.326,14 ve en yüksek 9.683,25 puanı gördüğü haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,23 düşüşle 9.356,04 puandan tamamladı.
Altın uzun bir aradan sonra haftayı yükselerek kapattı
Altın fiyatlarında ise dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bir haftada yüzde 5,85 artış göstererek 4 bin 196 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 5,80 primle 28 bin 363 liraya çıktı. Geçtiğimiz hafta 6 bin 640 lira olan çeyrek altın, bu hafta yüzde 5,84 değer kazanarak 7 bin 28 liraya ulaştı.
Dolar ve Euro'da da ibre yukarıyı gösterdi
Döviz kurlarında da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. ABD doları, yüzde 0,53 artışla 39,0310 liraya çıktı. Avro ise yüzde 1,69’luk yükselişle 44,1660 liraya ulaştı.
Yatırım fonları da kazandıranlar arasında
Yatırım fonları genel olarak değer kazandı. Bu hafta yatırım fonları yüzde 0,71, emeklilik fonları ise yüzde 0,74 oranında artış gösterdi. Fon kategorileri arasında en yüksek getiri yüzde 4,46 ile “kıymetli maden” fonlarında görüldü.