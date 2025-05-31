Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu hafta dalgalı bir seyir izledi. Haftalık bazda en düşük 8.985,52 puanı ve en yüksek 9.427,11 puanı gören endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,60 değer kaybederek 9.019,57 puandan haftayı tamamladı. 1 | 27

Altın piyasasında ise değer kaybı dikkat çekti. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,33 azalışla 4 bin 140 liraya geriledi. Cumhuriyet altını yüzde 1,30 düşüşle 27 bin 995 liradan satılırken, çeyrek altının fiyatı ise geçen haftaya göre yüzde 1,32 azalarak 6 bin 935 liraya düştü. 2 | 27

Döviz kurlarında ise yukarı yönlü hareket izlendi. ABD doları bu hafta yüzde 0,55 artışla 39,2440 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,69 değer kazanarak 44,4710 liraya ulaştı. 3 | 27