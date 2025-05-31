BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!
BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,60 değer kaybıyla kapatırken, altın fiyatlarında da düşüş yaşandı. Dolar ve euro yükselirken, yatırım ve emeklilik fonları da değer kaybetti. Tek kazandıran kategori hisse senedi fonları oldu. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomideki son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu hafta dalgalı bir seyir izledi. Haftalık bazda en düşük 8.985,52 puanı ve en yüksek 9.427,11 puanı gören endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,60 değer kaybederek 9.019,57 puandan haftayı tamamladı.
Altın piyasasında ise değer kaybı dikkat çekti. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,33 azalışla 4 bin 140 liraya geriledi. Cumhuriyet altını yüzde 1,30 düşüşle 27 bin 995 liradan satılırken, çeyrek altının fiyatı ise geçen haftaya göre yüzde 1,32 azalarak 6 bin 935 liraya düştü.
Döviz kurlarında ise yukarı yönlü hareket izlendi. ABD doları bu hafta yüzde 0,55 artışla 39,2440 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,69 değer kazanarak 44,4710 liraya ulaştı.
Fon piyasasında da genel bir kayıp söz konusu oldu. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, emeklilik fonları ise yüzde 0,57 oranında değer kaybetti. Ancak yatırım fonları içinde hisse senedi fonları yüzde 2,95 ile en çok kazandıran kategori olarak öne çıktı.