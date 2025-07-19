BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!
Borsa, altın, döviz ve yatırım fonlarında hareketli bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul haftayı sınırlı yükselişle tamamlarken, gram altın ve döviz kurlarında da artış kaydedildi. Yatırım fonları genel olarak kazandırırken, en fazla getiri sağlayan araç yüzde 1,03’lük yükselişle fon sepeti fonları oldu. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomideki son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Piyasalarda hareketli bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul’da sınırlı bir yükseliş yaşanırken, altın ve döviz kurlarında da artış kaydedildi. En çok kazandıran yatırım aracı ise yatırım fonları arasında yer alan “fon sepeti” fonları oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,07 oranında değer kazandı. BIST 100 endeksi hafta boyunca 9.990,12 puanla en düşük, 10.407,44 puanla ise en yüksek seviyesini gördü. Endeks, haftayı 10.366,16 puanla kapattı.
Altın cephesinde de yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Kapalıçarşı’da 24 ayar gram altın yüzde 0,62 artışla 4.357 TL’ye, cumhuriyet altını ise 29.439 TL’ye yükseldi. Çeyrek altın da yüzde 0,62’lik değer artışıyla 7.297 TL seviyesine çıktı.
Döviz kurları da yatırımcısına kazandırdı. ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,51 artışla 40,3810 TL’ye ulaştı. Euro/TL kuru ise yüzde 0,20’lik artışla 47,1530 TL oldu.