Piyasalarda hareketli bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul’da sınırlı bir yükseliş yaşanırken, altın ve döviz kurlarında da artış kaydedildi. En çok kazandıran yatırım aracı ise yatırım fonları arasında yer alan “fon sepeti” fonları oldu. 1 | 28

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,07 oranında değer kazandı. BIST 100 endeksi hafta boyunca 9.990,12 puanla en düşük, 10.407,44 puanla ise en yüksek seviyesini gördü. Endeks, haftayı 10.366,16 puanla kapattı. 2 | 28

Altın cephesinde de yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Kapalıçarşı’da 24 ayar gram altın yüzde 0,62 artışla 4.357 TL’ye, cumhuriyet altını ise 29.439 TL’ye yükseldi. Çeyrek altın da yüzde 0,62’lik değer artışıyla 7.297 TL seviyesine çıktı. 3 | 28