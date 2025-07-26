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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

Borsa, altın, döviz ve yatırım fonlarında hareketli bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,67’lik yükselişle 10.642 puandan kapattı. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomideki son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 1

Finansal piyasalarda hareketli bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,67 değer kazanarak 10.642,60 puandan haftayı kapattı. Hafta boyunca endeks en düşük 10.413,24, en yüksek 10.783,10 puan seviyelerini gördü.

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 2

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,07 artarak 4.359,77 TL'ye çıktı. Cumhuriyet altını da benzer şekilde yüzde 0,07 yükselerek 29.460 TL'ye ulaştı. Çeyrek altın ise geçen hafta sonu 7.297 TL seviyesindeyken, bu hafta 0,08’lik artışla 7.302 TL oldu.

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 3

Döviz kurlarında da sınırlı yükselişler görüldü. ABD doları, hafta boyunca yüzde 0,43 değer kazanarak 40,5550 TL seviyesine çıktı. Euro ise yüzde 0,92 yükselerek 47,5880 TL'ye ulaştı.

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 4

Yatırımcılar açısından bu hafta fonlar da kazandırdı. Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,69, emeklilik fonları ise yüzde 1,73 değer kazandı. Kategorilere göre bakıldığında, en çok kazandıran fon türü yüzde 2,58 artışla “Borsa Yatırım” fonları oldu.

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 5

Peki geçtiğimiz işlem haftasında borsada en iyi ve en kötü performans sergileyen hisseler hangileri? İşte haftanın en çok yükselen (kazandıran) ve en çok düşen (kaybettiren) hisseleri!

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 6

Haftanın en çok düşen (kaybettiren) hisseleri

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 7

DOHOL

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 15,70 TL (% -3,15)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 8

ULKER

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 106,80 TL (% -3,17)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 9

BIZIM

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 27,30 TL (% -3,67)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 10

PASEU

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 87,80 TL (% -3,73)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 11

PRKME

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 18,68 TL (% -4,69)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 12

TAVHL

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 254,50 TL (% -5,21)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 13

KLGYO

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 6,21 TL (% -5,82)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 14

IHLGM

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 2,75 TL (% -7,38)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 15

IHLAS

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 2,68 TL (% -7,59)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 16

SKBNK

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 6,18 TL (% -11,59)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 17

Haftanın en çok yükselen (kazandıran) hisseleri

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 18

NETAS

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 56,30 TL (% 7,65)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 19

OTKAR

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 504,50 TL (% 8,85)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 20

ANELE

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 18,76 TL (% 9,32)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 21

CEMTS

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 11,01 TL (% 9,33)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 22

ASELS

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 183,20 TL (% 10,23)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 23

ASTOR

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 102,60 TL (% 10,32)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 24

ALTNY

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 96,55 TL (% 10,34)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 25

MIATK

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 35,18 TL (% 12,54)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 26

GRTHO

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 434,25 TL (% 20,29)

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 27

HURGZ

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 7,98 TL (% 23,72)

Kaynak: HABER MERKEZİ
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