Finansal piyasalarda hareketli bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,67 değer kazanarak 10.642,60 puandan haftayı kapattı. Hafta boyunca endeks en düşük 10.413,24, en yüksek 10.783,10 puan seviyelerini gördü. 1 | 27

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,07 artarak 4.359,77 TL'ye çıktı. Cumhuriyet altını da benzer şekilde yüzde 0,07 yükselerek 29.460 TL'ye ulaştı. Çeyrek altın ise geçen hafta sonu 7.297 TL seviyesindeyken, bu hafta 0,08’lik artışla 7.302 TL oldu. 2 | 27

Döviz kurlarında da sınırlı yükselişler görüldü. ABD doları, hafta boyunca yüzde 0,43 değer kazanarak 40,5550 TL seviyesine çıktı. Euro ise yüzde 0,92 yükselerek 47,5880 TL'ye ulaştı. 3 | 27

Yatırımcılar açısından bu hafta fonlar da kazandırdı. Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,69, emeklilik fonları ise yüzde 1,73 değer kazandı. Kategorilere göre bakıldığında, en çok kazandıran fon türü yüzde 2,58 artışla “Borsa Yatırım” fonları oldu. 4 | 27

Peki geçtiğimiz işlem haftasında borsada en iyi ve en kötü performans sergileyen hisseler hangileri? İşte haftanın en çok yükselen (kazandıran) ve en çok düşen (kaybettiren) hisseleri! 5 | 27

Haftanın en çok düşen (kaybettiren) hisseleri 6 | 27

DOHOL Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 15,70 TL (% -3,15) 7 | 27

ULKER Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 106,80 TL (% -3,17) 8 | 27

BIZIM Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 27,30 TL (% -3,67) 9 | 27

PASEU Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 87,80 TL (% -3,73) 10 | 27

PRKME Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 18,68 TL (% -4,69) 11 | 27

TAVHL Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 254,50 TL (% -5,21) 12 | 27

KLGYO Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 6,21 TL (% -5,82) 13 | 27

IHLGM Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 2,75 TL (% -7,38) 14 | 27

IHLAS Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 2,68 TL (% -7,59) 15 | 27

SKBNK Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 6,18 TL (% -11,59) 16 | 27

Haftanın en çok yükselen (kazandıran) hisseleri 17 | 27

NETAS Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 56,30 TL (% 7,65) 18 | 27

OTKAR Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 504,50 TL (% 8,85) 19 | 27

ANELE Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 18,76 TL (% 9,32) 20 | 27

CEMTS Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 11,01 TL (% 9,33) 21 | 27

ASELS Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 183,20 TL (% 10,23) 22 | 27

ASTOR Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 102,60 TL (% 10,32) 23 | 27

ALTNY Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 96,55 TL (% 10,34) 24 | 27

MIATK Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 35,18 TL (% 12,54) 25 | 27