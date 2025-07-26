BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!
Borsa, altın, döviz ve yatırım fonlarında hareketli bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,67’lik yükselişle 10.642 puandan kapattı. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomideki son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Finansal piyasalarda hareketli bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,67 değer kazanarak 10.642,60 puandan haftayı kapattı. Hafta boyunca endeks en düşük 10.413,24, en yüksek 10.783,10 puan seviyelerini gördü.
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,07 artarak 4.359,77 TL'ye çıktı. Cumhuriyet altını da benzer şekilde yüzde 0,07 yükselerek 29.460 TL'ye ulaştı. Çeyrek altın ise geçen hafta sonu 7.297 TL seviyesindeyken, bu hafta 0,08’lik artışla 7.302 TL oldu.
Döviz kurlarında da sınırlı yükselişler görüldü. ABD doları, hafta boyunca yüzde 0,43 değer kazanarak 40,5550 TL seviyesine çıktı. Euro ise yüzde 0,92 yükselerek 47,5880 TL'ye ulaştı.
Yatırımcılar açısından bu hafta fonlar da kazandırdı. Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,69, emeklilik fonları ise yüzde 1,73 değer kazandı. Kategorilere göre bakıldığında, en çok kazandıran fon türü yüzde 2,58 artışla “Borsa Yatırım” fonları oldu.
Peki geçtiğimiz işlem haftasında borsada en iyi ve en kötü performans sergileyen hisseler hangileri? İşte haftanın en çok yükselen (kazandıran) ve en çok düşen (kaybettiren) hisseleri!
Haftanın en çok düşen (kaybettiren) hisseleri
DOHOL
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 15,70 TL (% -3,15)
ULKER
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 106,80 TL (% -3,17)
BIZIM
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 27,30 TL (% -3,67)
PASEU
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 87,80 TL (% -3,73)
PRKME
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 18,68 TL (% -4,69)
TAVHL
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 254,50 TL (% -5,21)
KLGYO
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 6,21 TL (% -5,82)
IHLGM
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 2,75 TL (% -7,38)
IHLAS
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 2,68 TL (% -7,59)
SKBNK
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 6,18 TL (% -11,59)
Haftanın en çok yükselen (kazandıran) hisseleri
NETAS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 56,30 TL (% 7,65)
OTKAR
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 504,50 TL (% 8,85)
ANELE
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 18,76 TL (% 9,32)
CEMTS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 11,01 TL (% 9,33)
ASELS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 183,20 TL (% 10,23)
ASTOR
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 102,60 TL (% 10,32)
ALTNY
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 96,55 TL (% 10,34)
MIATK
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 35,18 TL (% 12,54)
GRTHO
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 434,25 TL (% 20,29)
HURGZ
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 7,98 TL (% 23,72)