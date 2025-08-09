Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,10 değer kazancıyla 10.972,63 puandan tamamladı. Hafta içinde en düşük 10.800,60 puanı, en yüksek ise 11.044,41 puanı gören endeks, yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. 1 | 27

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,63 artışla 4.448 liraya, cumhuriyet altını yüzde 1,62 yükselişle 30.051 liraya çıktı. Geçen hafta 7.330 lira olan çeyrek altın fiyatı ise yüzde 1,63 artarak 7.450 liraya yükseldi.

Döviz piyasasında ABD doları yüzde 0,05 artışla 40,6870 liraya, Euro ise yüzde 0,72 değer kazancıyla 47,4430 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,26, emeklilik fonları ise yüzde 1,07 artış gösterdi. Fon kategorilerinde en yüksek getiriyi yüzde 1,98 ile "kıymetli maden" fonları sağladı.

Peki geçtiğimiz işlem haftasında borsada en iyi ve en kötü performans sergileyen hisseler hangileri? İşte haftanın en çok yükselen (kazandıran) ve en çok düşen (kaybettiren) hisseleri!

Haftanın en çok düşen (kaybettiren) hisseleri

BAGFS Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 38,40 TL (% -3,76)

GOODY Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 17,48 TL (% -4,01)

FENER Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 12,87 TL (% -4,17)

KOZAA Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 69,90 TL (% -4,31)

TKFEN Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 101,10 TL (% -4,53)

MPARK Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 361,25 TL (% -5,18)

VKGYO Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 2,53 TL (% -6,99)

BANVT Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 210,30 TL (% -7,03)

GRTHO Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 415,75 TL (% -9,18)

AFYON Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 14,30 TL (% -11,73)

Haftanın en çok yükselen (kazandıran) hisseleri

TATGD Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 1,35 TL (% 8,00)

EFORC Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 155,40 TL (% 8,52)

SASA Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 3,39 TL (% 8,65)

THYAO Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 314,25 TL (% 8,83)

TLMAN Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 94,00TL (% 9,94)

AEFES Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 17,21 TL (% 11,75)

METRO Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 3,94 TL (% 12,25)

AHGAZ Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 33,80 TL (% 12,67)

IHLAS Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 3,10 TL (% 14,39)