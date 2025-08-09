BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!
Borsa İstanbul haftayı yüzde 2,10 yükselişle kapatarak yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Gram altın yüzde 1,63, avro yüzde 0,72, dolar ise yüzde 0,05 değer kazandı. Yatırım fonlarında en yüksek getiri yüzde 1,98 ile “kıymetli maden” fonlarında gerçekleşti. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomideki son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,10 değer kazancıyla 10.972,63 puandan tamamladı. Hafta içinde en düşük 10.800,60 puanı, en yüksek ise 11.044,41 puanı gören endeks, yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,63 artışla 4.448 liraya, cumhuriyet altını yüzde 1,62 yükselişle 30.051 liraya çıktı. Geçen hafta 7.330 lira olan çeyrek altın fiyatı ise yüzde 1,63 artarak 7.450 liraya yükseldi.
Döviz piyasasında ABD doları yüzde 0,05 artışla 40,6870 liraya, Euro ise yüzde 0,72 değer kazancıyla 47,4430 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,26, emeklilik fonları ise yüzde 1,07 artış gösterdi. Fon kategorilerinde en yüksek getiriyi yüzde 1,98 ile “kıymetli maden” fonları sağladı.
Peki geçtiğimiz işlem haftasında borsada en iyi ve en kötü performans sergileyen hisseler hangileri? İşte haftanın en çok yükselen (kazandıran) ve en çok düşen (kaybettiren) hisseleri!
Haftanın en çok düşen (kaybettiren) hisseleri
BAGFS
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 38,40 TL (% -3,76)
GOODY
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 17,48 TL (% -4,01)
FENER
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 12,87 TL (% -4,17)
KOZAA
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 69,90 TL (% -4,31)
TKFEN
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 101,10 TL (% -4,53)
MPARK
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 361,25 TL (% -5,18)
VKGYO
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 2,53 TL (% -6,99)
BANVT
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 210,30 TL (% -7,03)
GRTHO
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 415,75 TL (% -9,18)
AFYON
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 14,30 TL (% -11,73)
Haftanın en çok yükselen (kazandıran) hisseleri
TATGD
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 1,35 TL (% 8,00)
EFORC
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 155,40 TL (% 8,52)
SASA
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 3,39 TL (% 8,65)
THYAO
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 314,25 TL (% 8,83)
TLMAN
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 94,00TL (% 9,94)
AEFES
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 17,21 TL (% 11,75)
METRO
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 3,94 TL (% 12,25)
AHGAZ
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 33,80 TL (% 12,67)
IHLAS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 3,10 TL (% 14,39)
CANTE
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 2,21 TL (% 14,51)