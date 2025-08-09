  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

Borsa İstanbul haftayı yüzde 2,10 yükselişle kapatarak yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Gram altın yüzde 1,63, avro yüzde 0,72, dolar ise yüzde 0,05 değer kazandı. Yatırım fonlarında en yüksek getiri yüzde 1,98 ile “kıymetli maden” fonlarında gerçekleşti. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomideki son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 1

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,10 değer kazancıyla 10.972,63 puandan tamamladı. Hafta içinde en düşük 10.800,60 puanı, en yüksek ise 11.044,41 puanı gören endeks, yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.

1 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 2

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,63 artışla 4.448 liraya, cumhuriyet altını yüzde 1,62 yükselişle 30.051 liraya çıktı. Geçen hafta 7.330 lira olan çeyrek altın fiyatı ise yüzde 1,63 artarak 7.450 liraya yükseldi.

2 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 3

Döviz piyasasında ABD doları yüzde 0,05 artışla 40,6870 liraya, Euro ise yüzde 0,72 değer kazancıyla 47,4430 liraya çıktı.

3 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 4

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,26, emeklilik fonları ise yüzde 1,07 artış gösterdi. Fon kategorilerinde en yüksek getiriyi yüzde 1,98 ile “kıymetli maden” fonları sağladı.

4 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 5

Peki geçtiğimiz işlem haftasında borsada en iyi ve en kötü performans sergileyen hisseler hangileri? İşte haftanın en çok yükselen (kazandıran) ve en çok düşen (kaybettiren) hisseleri!

5 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 6

Haftanın en çok düşen (kaybettiren) hisseleri

6 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 7

BAGFS

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 38,40 TL (% -3,76)

7 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 8

GOODY

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 17,48 TL (% -4,01)

8 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 9

FENER

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 12,87 TL (% -4,17)

9 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 10

KOZAA

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 69,90 TL (% -4,31)

10 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 11

TKFEN

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 101,10 TL (% -4,53)

11 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 12

MPARK

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 361,25 TL (% -5,18)

12 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 13

VKGYO

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 2,53 TL (% -6,99)

13 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 14

BANVT

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 210,30 TL (% -7,03)

14 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 15

GRTHO

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 415,75 TL (% -9,18)

15 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 16

AFYON

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 14,30 TL (% -11,73)

16 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 17

Haftanın en çok yükselen (kazandıran) hisseleri

17 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 18

TATGD

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 1,35 TL (% 8,00)

18 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 19

EFORC

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 155,40 TL (% 8,52)

19 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 20

SASA

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 3,39 TL (% 8,65)

20 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 21

THYAO

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 314,25  TL (% 8,83)

21 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 22

TLMAN

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 94,00TL (% 9,94)

22 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 23

AEFES

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 17,21 TL (% 11,75)

23 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 24

METRO

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 3,94 TL (% 12,25)

24 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 25

AHGAZ

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 33,80 TL (% 12,67)

25 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 26

IHLAS

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 3,10 TL (% 14,39)

26 | 27
BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler! - Resim: 27

CANTE

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 2,21 TL (% 14,51)

27 | 27