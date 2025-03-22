BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri! Kazandıran sadece 2 hisse var: İşte en çok yükselen, düşen hisseler!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bu hafta sert düşüş yaşayarak en düşük 8.984,54 puanı, en yüksek 10.902,61 puanı gördü. Endeks, önceki haftaya göre yüzde 16,57 değer kaybederek 9.044,64 puandan haftayı kapattı. 1 | 34

Altının haftalık performansları Borsa düşüş yaşarken, döviz ve altın piyasasında yükseliş görüldü. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,17 artışla 3.671 TL’ye yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 4,13 artarak 24.846 TL, çeyrek altın ise yüzde 4,22 yükselişle 6.152 TL’ye ulaştı. 2 | 34

Dövizde yükseliş trendi devam ediyor Döviz kurları da bu hafta yükseliş trendinde seyretti. ABD doları yüzde 3,65 artarak 38,0130 TL’ye, avro ise yüzde 3,57 yükselişle 41,3460 TL’ye çıktı. 3 | 34