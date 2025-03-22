BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri! Kazandıran sadece 2 hisse var: İşte en çok yükselen, düşen hisseler!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 16,57 düşerek 9.044,64 puandan kapattı. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisse senetleri de belli olmuş oldu. Kötü geçen hafta neticesinde sadece 2 hisse senedi yatırımcısına kazandırabildi. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomide son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisse senetleri...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bu hafta sert düşüş yaşayarak en düşük 8.984,54 puanı, en yüksek 10.902,61 puanı gördü. Endeks, önceki haftaya göre yüzde 16,57 değer kaybederek 9.044,64 puandan haftayı kapattı.
Altının haftalık performansları
Borsa düşüş yaşarken, döviz ve altın piyasasında yükseliş görüldü. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,17 artışla 3.671 TL’ye yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 4,13 artarak 24.846 TL, çeyrek altın ise yüzde 4,22 yükselişle 6.152 TL’ye ulaştı.
Dövizde yükseliş trendi devam ediyor
Döviz kurları da bu hafta yükseliş trendinde seyretti. ABD doları yüzde 3,65 artarak 38,0130 TL’ye, avro ise yüzde 3,57 yükselişle 41,3460 TL’ye çıktı.
Yatırım fonları genel olarak değer kaybederken, bu hafta yatırım fonları yüzde 0,49, emeklilik fonları ise yüzde 2,60 düştü. Ancak yatırım fonları içinde en çok kazandıran kategori yüzde 5,83 artışla kıymetli maden fonları oldu.