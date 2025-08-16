BİST 100'de yatırımcısına en fazla kazandıran hisseler belli oldu
Borsa İstanbul BİST 100 endeksi haftayı 10 bin 870 puandan kapadı. Haftalık bazda yüzde 0,93’lük kayıp, 7 haftalık yükseliş trendinin de son bulması anlamına geliyor. Peki, BİST 100’de 11 Ağustos haftası yatırımcısına en fazla kazandıran hisseler hangileri oldu? En fazla kayıp hangi hisselerde yaşandı? Borsanın gidişatı ne yönde olacak? İşte Borsa İstanbul'da haftalık bilanço...
Borsada BİST 100 endeksi yüzde 0,93’lük kayıpla haftayı 10.870,57 puandan kapadı. Hafta içi 11 bin barajını test eden endeks, en düşük 10.786 seviyesine geriledi.
Peki 11 Ağustos haftası Bist 100’de en çok yükselen hisseler hangileri oldu?
1- Hektaş (HEKTS): Yüzde 15,85 yükselişle haftayı 4,97 TL’den kapadı.
2- Sasa Polyester (SASA): Yüzde 15,04 yükselişle haftayı 3,90 TL’den kapadı.
3- Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): Yüzde 14,44’lük yükselişle haftayı 14,66 TL’den kapadı.
4- Doğan Holding (DOHOL): Yüzde 12,02’lik yükselişle haftayı 19,11 TL’den kapadı.
5- Margün Enerji (MAGEN): Yüzde 10,14’lük yükselişle haftayı 47,56 TL’den kapadı.
Aynı dönemde Bist 100’de en fazla düşen hisseler ise şu şekilde:
1- Efor Çay (EFORC): Yüzde 22,37’lik kayıpla haftayı 120,50 TL’den kapadı.
2- Destek Finans Faktoring (DSTKF): Yüzde 16,26’lık kayıpla haftayı 503,50 TL’den kapadı.
3- Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): Yüzde 10,90’lık kayıpla haftayı 8,42 TL’den kapadı.
4- Türkiye Sigorta (TURSG): Yüzde 9,07’lik kayıpla haftayı 9,52 TL’den kapadı.
5- Ral Yatırım Holding (RALYH): Yüzde 8,89’la haftayı 121,00 TL’den kapadı.
Peki Borsa nereye gider? Yükselir mi, düşer mi?
Bist 100’de rekor 11,252 seviyesinde… 7 Haftalık hızlı yükselişle zirveye yaklaşan endekste haftalık bazda geriye gidişin nedeni kâr satışları olarak görülüyor.
Şirketlerin 2025'in ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasıyla birlikte beklentiler geri kalırken, Bist 100'de 10.800 destek, 11,090 seviyesine direnç olarak görülüyor.