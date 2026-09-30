BIST ayı piyasasına girdi: Warren Buffett'ın kazandıran stratejisi yeniden gündemde
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin zirveden yüzde 20 gerileyerek ayı piyasasına girmesiyle yatırımcıların gözü düşüşün ne kadar süreceğine çevrildi. Piyasalarda belirsizlik artarken, Warren Buffett'ın sert düşüş dönemlerinde izlediği strateji yeniden gündeme geldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11 Mayıs'ta gördüğü zirve seviyesinden yüzde 20 gerileyerek teknik olarak ayı piyasasına girdi. Yatırımcılar düşüşün ne kadar süreceği ve nerede sona ereceğine ilişkin belirsizlik yaşarken efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın kazandıran ayı piyasası stratejisi bir kez daha merak konusu oldu.
Ayı piyasasında ne yapılmalı?
ABD borsalarında da yatırımcılar güçlü yükselişin ardından yüksek değerlemeler nedeniyle ayı piyasası endişesi yaşarken tarihsel verilere göre, ayı piyasaları 1928'den bu yana ortalama 3,5 yılda bir, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise yaklaşık 5 yılda bir görüldü.
Warren Buffett'ın stratejisi net
Warren Buffett'ın ayı piyasasında stratejisi ise oldukça net. Buffett, piyasanın zamanlamasını tahmin etmeye çalışmak yerine uzun vadeli yatırım yapmayı ve cazip fiyatlar ortaya çıktığında değerlendirmek üzere nakit bulundurmayı tercih ediyor.
Buffett piyasada iyimserlik yükseldiğinde temkinli olmayı, korkunun arttığı dönemlerde ise fırsatları değerlendirmeyi tavsiye ediyor.
Piyasadan tamamen çıkmak yerine fırsat beklemek
Buffett'ın yaklaşımının temelinde, piyasanın zirvesini ve dibini doğru tahmin etmeye çalışmamak bulunuyor. Çünkü piyasalardaki en güçlü yükseliş günleri, sert düşüş dönemlerinin hemen yakınında gerçekleşebiliyor.
Bu stratejiye göre yatırımcı açısından temel yaklaşım, kısa vadeli paniğe göre hareket etmek yerine kaliteli şirketlere odaklanmak, yatırımları zamana yaymak ve sert düşüşlerde ortaya çıkabilecek fırsatlar için belirli miktarda nakit bulundurmak.
Buffett paniği nasıl fırsata çevirdi?
Buffett'ın ayı piyasalarına yaklaşımının en çarpıcı örneklerinden biri 2008 küresel finans krizinde yaşandı. Krizin ortasında yatırımcılara, "Başkaları açgözlüyken korkun, başkaları korkarken açgözlü olun" mesajını veren Buffett, bu yaklaşımını milyarlarca dolarlık yatırımlarla uyguladı.
Buffett, piyasaların en çalkantılı döneminde Goldman Sachs'a 5 milyar dolar yatırdı. Berkshire Hathaway, yıllık yüzde 10 temettü sağlayan imtiyazlı hisselerin yanı sıra Goldman Sachs hisselerini belirli bir fiyattan satın alma hakkı veren varantlar da aldı.
Berkshire aynı dönemde General Electric'e de benzer şartlarla 3 milyar dolarlık yatırım yaptı.
Piyasaların toparlanmasıyla bu yatırımlar Berkshire'a önemli kazanç sağladı. Goldman Sachs, 2011'de imtiyazlı hisseleri geri almak için Berkshire'a 5,5 milyar dolar ödedi. Buna birikmiş temettüler de eklendi.
Buffett piyasada korkunun zirve yaptığı dönemde nakdini kullanarak fırsat gördüğü şirketlere yatırım yaparak kazancını katladı.
Berkshire nakit biriktirdi
Warren Buffett'ın yatırım devi Berkshire Hathaway de son yıllarda bu yaklaşımın dikkat çekici bir örneğini sergiledi. Şirket 14 çeyrek boyunca net hisse senedi satıcısı olurken, nakit ve Hazine varlıklarını yaklaşık 128 milyar dolardan 2026 başlarında yaklaşık 397 milyar dolara taşıdı. Şirket daha sonra seçilmiş büyük yatırımlarla bu nakdin bir bölümünü kullanmaya başladı.