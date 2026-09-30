Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11 Mayıs'ta gördüğü zirve seviyesinden yüzde 20 gerileyerek teknik olarak ayı piyasasına girdi. Yatırımcılar düşüşün ne kadar süreceği ve nerede sona ereceğine ilişkin belirsizlik yaşarken efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın kazandıran ayı piyasası stratejisi bir kez daha merak konusu oldu.