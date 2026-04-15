Bitcoin 75 bin dolara dayandı: Balinalar yeniden sahada
Küresel risk iştahındaki artış, yüksek hacimli alımlar ve kurumsal girişlerle Bitcoin 75 bin dolar sınırına yaklaştı. Büyük yatırımcılar olarak bilinen “balinalar”, piyasadaki yükselişte belirleyici rol oynadı. Ancak uzmanlar temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.
Kripto para piyasası, uzun süren dalgalı seyrin ardından yeniden güçlü bir yükseliş dalgasına girdi. Bitcoin, küresel gelişmelerin ve büyük yatırımcıların etkisiyle 75 bin dolar seviyesine yaklaşarak kritik bir eşiği test ediyor.
Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık yüzde 0,6 yükselerek 74 bin 700 dolar seviyesine ulaştı. Bu hareketle birlikte piyasa değeri 1,49 trilyon dolara çıkarken, günlük işlem hacmi 52 milyar doları aştı.
ABD-İran hattındaki diplomatik iyimserlik, piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu gelişme, Bitcoin’in haftalardır aşamadığı 74 bin dolar direncini kırmasını sağladı.
Büyük yatırımcılar olarak bilinen “balinalar”, piyasadaki yükselişte belirleyici rol oynadı. 1000 ile 10 bin BTC tutan cüzdanlar tek günde 27 binden fazla Bitcoin satın aldı.
Kripto yatırım ürünlerine haftalık 1,1 milyar dolarlık giriş yaşandı. ABD merkezli yatırımcılar bu girişlerin büyük kısmını oluştururken, Bitcoin ETF’leri 833 milyon dolar topladı.
Morgan Stanley’nin yeni Bitcoin ETF’i ilk haftasında 62 milyon dolar yatırım çekti. Banka ayrıca Ethereum ve Solana ETF’leri için de adımlar attı.
Yükseliş sırasında 95 milyon dolarlık kısa pozisyonun tasfiye edilmesi, fiyat artışını hızlandırdı. Bu durum, yükselişin bir kısmının teknik etkilerle gerçekleştiğini gösterdi.
Analistler, teknik göstergelerin hâlâ risk barındırdığını belirtiyor. Geçmişte benzer yükselişlerin ardından sert düzeltmeler yaşandığına dikkat çekiliyor.
Bitcoin’in 74 bin 500 dolar üzerinde kalması yükselişin devamı için önemli görülüyor. 76 bin doların aşılması durumunda 80 bin dolar hedefi gündeme gelebilir.
Eğer fiyat 72 bin dolar seviyesine gerilerse, son yükselişin başarısız olduğu yorumları güçlenebilir. Bu nedenle yatırımcılar için kritik bir süreç başladı.