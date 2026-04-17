Bitcoin 75 bin dolarda tutundu: Büyük yatırımcılar satışa mı hazırlanıyor?
Küresel risk iştahındaki artış Bitcoin’i 75 bin dolar seviyesinde tutarken, zincir üstü veriler ve uzman yorumları piyasada temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor.
Bitcoin, bu hafta yaklaşık 75 bin dolar seviyesinde dengelenmiş durumda.
Küresel risk algısındaki iyileşme ve jeopolitik gelişmeler fiyatı desteklese de, piyasanın derinliği ve yatırımcı davranışları önemli soru işaretleri yaratıyor.
Bitcoin’in yükselişinde diplomatik gelişmelerin etkisi dikkat çekiyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile olası bir anlaşmaya işaret etmesi ve Orta Doğu’da ateşkes beklentilerinin güçlenmesi piyasalarda güven ortamı yarattı.
Bu iyimserlik Wall Street’te rekor seviyelere yol açarken, Bitcoin de riskli varlıklarla birlikte yükseldi.
Şubat sonundan bu yana yaklaşık yüzde 11 değer kazanan Bitcoin’in yükselişi güçlü görünse de, işlem hacimleri düşük kalmaya devam ediyor.
Nexo analisti Dessislava Ianeva’ya göre bu durum, rallinin geniş yatırımcı kitlesi tarafından desteklenmediğini gösteriyor.
Türev piyasalarda negatif fonlama oranları ise yatırımcıların temkinli, hatta düşüş beklentisinde olduğunu ortaya koyuyor.
En dikkat çekici veri ise borsalara yapılan Bitcoin girişlerindeki artış. Saatlik bazda 11 bin BTC’ye yaklaşan transferler, büyük yatırımcıların satış hazırlığında olabileceğine işaret ediyor.
Özellikle 1000 BTC üzerindeki işlemlerin payının yüzde 40’ın üzerine çıkması, kurumsal dağıtım sürecinin hızlandığını düşündürüyor.
Deneyimli trader Peter Brandt, Bitcoin’in mevcut fiyat yapısının “boğa bayrağı” olmadığını savunuyor.
Brandt’a göre bu yapı klasik teknik analiz kurallarını karşılamıyor ve yatırımcıların yanlış beklentiye girmesi riskli olabilir.
Bitcoin şu anda kritik bir yol ayrımında. 76 bin dolar seviyesi aşılır ve korunursa yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir.
Ancak bu seviyede artan satış baskısı, kısa vadede geri çekilme riskini de beraberinde getiriyor.