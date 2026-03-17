Bitcoin-altın makası açıldı! 100 bin dolar yeniden mümkün mü?
Bitcoin, 2025'te gördüğü 126 bin dolarlık zirvenin ardından yaklaşık 70 bin dolar seviyesine gerileyerek dalgalı seyrini sürdürüyor. Buna karşın altın fiyatlarının rekor seviyelere yakın kalması, iki varlık arasındaki değerleme farkını yeniden gündeme taşıdı. Bitcoin'in piyasa değeri 1,4 trilyon dolara gerilerken, altının toplam değeri 35,4 trilyon dolara ulaştı. Uzmanlar bu farkın tek başına yükseliş sinyali olmadığını belirtse de, artan baskının Bitcoin'i yeniden 100 bin dolar seviyesine taşıyabileceği değerlendiriliyor.
Altın yükselişte, Bitcoin geri çekildi
Bitcoin, geçtiğimiz yıl gördüğü zirvelerin ardından aşağı yönlü bir seyir izlerken, altın fiyatları rekor seviyelere yakın kalmayı sürdürüyor.
Ons altın fiyatı 5.000 doların üzerine çıkarak tarihi zirvelere oldukça yakın bir seviyede işlem görüyor.
Uzun süredir yatırımcılar tarafından 'dijital altın' olarak nitelendirilen Bitcoin ile fiziksel altın arasında benzerlikler bulunsa da son dönemde performans farkı belirginleşmiş durumda.
'Dijital altın' tartışması sürüyor
Her iki varlığın da arzının sınırlı olması ve büyük ölçüde algılanan değer üzerinden talep görmesi, bu benzetmenin temelini oluşturuyor.
Bununla birlikte altının endüstriyel kullanım alanları bulunurken, Bitcoin ise özellikle transfer kolaylığı gibi avantajlar sunuyor.
Piyasa değeri farkı açıldı
Bitcoin fiyatındaki geri çekilmeyle birlikte altın ile arasındaki piyasa değeri farkı da yeniden genişledi.
Bitcoin'in toplam piyasa değeri yaklaşık 1,4 trilyon dolar seviyesine gerilerken, altının toplam değeri 35,4 trilyon dolara ulaştı.
Bu farkın, önceki yükseliş döneminde daraldığı ancak son dönemde yeniden açıldığı görülüyor.
100 bin dolar senaryosu yeniden konuşuluyor
Uzmanlar, altın ile Bitcoin arasındaki değerleme farkının tek başına fiyat artışı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.
Ancak söz konusu farkın uzun süre korunmasının, piyasa üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Artan bu tartışmaların etkisiyle, yıl sonuna kadar Bitcoin fiyatının yeniden 100 bin dolar seviyesine yaklaşabileceği yönündeki beklentiler de güç kazanıyor.