Bitcoin bir ayda yüzde 22 yükseldi ama...

Nansen’e göre Bitcoin’deki toparlanmanın daha kalıcı hale gelebilmesi için fiyatın öncelikle 77 bin 400-77 bin 650 dolar aralığını yeniden kazanması ve bu seviyenin üzerinde tutunması gerekiyor. Bu bölgenin aşılması, daha önce birkaç kez kalıcı biçimde geçilemeyen 80 bin dolar seviyesini yeniden gündeme getirecek.