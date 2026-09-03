Bitcoin bir ayda yüzde 22 yükseldi ama...
Bitcoin son bir ayda yaklaşık yüzde 22 değer kazanmasına rağmen Nansen, yeni bir boğa piyasasının başladığını söylemek için henüz erken olduğu görüşünde. Nansen Kıdemli Araştırma Analisti Nicolai Søndergaard; zayıf spot para akışları, balinaların farklı yönlerde pozisyon alması ve spot Bitcoin ETF’lerinden yaklaşık 236 milyon dolarlık çıkışın yükselişi henüz teyit etmediğini belirtti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin’de son haftalarda yaşanan güçlü toparlanma, kripto para piyasasında yeni bir yükseliş döngüsünün başlayıp başlamadığı tartışmasını beraberinde getirdi. Ancak blockchain analiz şirketi Nansen’in izlediği piyasa verileri, fiyatlardaki yükselişin henüz yeterince güçlü spot taleple desteklenmediğine işaret ediyor.
Nansen Kıdemli Araştırma Analisti Nicolai Søndergaard’a göre Bitcoin’in piyasa yapısı, aylık yüzde 22’lik toparlanmanın ardından iyileşti. Günlük ve haftalık eğilimler Bitcoin’in önceki düşüşün en zayıf bölümünü geride bıraktığını gösterse de son veriler daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor. Bitcoin yedi günlük ortalamasının altında işlem görürken kısa vadeli momentum da zayıf kalıyor.
Søndergaard, Bitcoin’deki son hareketi değerlendirirken, “Toparlanma gerçek ancak spot akışlar boğa piyasasını henüz teyit etmedi” dedi.
Nansen tarafından takip edilen etiketlenmiş kuruluşların son bir haftada kripto para borsalarına net 3 bin 700 Bitcoin gönderdiği belirlendi.
Borsalara Bitcoin transferlerinin her zaman anında satış anlamına gelmediği belirtilirken, bu tür girişlerin satışların öncesinde gerçekleşebilmesi nedeniyle söz konusu hareket Nansen’in yükselişe ilişkin temkinli yaklaşımının nedenlerinden biri oldu.
Bitcoin piyasasındaki bir diğer önemli sinyal ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden geldi.
Søndergaard’ın aktardığı son verilere göre spot Bitcoin ETF’lerinde yaklaşık 236 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Bu hareket, ağustos ayında görülen daha güçlü kurumsal talebin ardından geldi.
Ağustos ayındaki ETF talebi, Bitcoin’in 65 bin doların altından 80 bin doların üzerine yükselişini desteklemişti.
Bitcoin ağustos ayında yaklaşık yüzde 24 değer kazanarak 2017’den bu yana en güçlü ağustos performansını gösterdi. ABD spot Bitcoin ETF’lerine, Ekim 2025’ten bu yana görülen en güçlü haftalık dönemde 1,92 milyar dolar giriş gerçekleşirken, iki haftada toplam 6,55 milyar dolarlık short pozisyon tasfiye edildi.
Nansen’e göre daha sonraki ETF çıkışları önceki alımları ortadan kaldırmasa da yükselişin kalıcı bir döngü değişimi olarak değerlendirilebilmesi için istikrarlı spot talebin devam etmesi gerekiyor.
Nansen verileri, büyük Bitcoin yatırımcılarının da toparlanma sırasında ortak bir yön belirlemediğini gösteriyor.
Şirket tarafından takip edilen adreslerdeki balinalar sınırlı ölçüde net uzun pozisyonda bulunurken, Hyperliquid üzerinde yüksek tutarlarda işlem yapan büyük hesapların güçlü short pozisyonları taşıdığı belirtiliyor.
Fonlama oranlarının pozitif ancak ılımlı seviyelerde kalması, uzun pozisyon sahiplerinin short pozisyonlara ödeme yaptığını ancak piyasanın aşırı kalabalık bir işlem görünümüne ulaşmadığını gösteriyor.
Açık pozisyon miktarındaki düşüş ise toplam türev piyasa riskinin gerilediğine işaret ederken, taker akış verileri piyasadaki satışların sürdüğünü gösteriyor.
Søndergaard’a göre kısa vadeli momentumun aşırı satım bölgesine girmesi, short pozisyonların kapatılmasından kaynaklanan bir toparlanmanın koşullarını oluşturabilir.
Bitcoin fiyatındaki yükseliş, düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıları Bitcoin satın alarak pozisyonlarını kapatmaya zorlayabilir. Böyle bir hareket, spot alımlarda hemen bir artış yaşanmasa bile yükselişi destekleyebilir.
Bitcoin fiyatındaki yükseliş, düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıları Bitcoin satın alarak pozisyonlarını kapatmaya zorlayabilir. Böyle bir hareket, spot alımlarda hemen bir artış yaşanmasa bile yükselişi destekleyebilir.
Ancak Søndergaard, kaldıraç kaynaklı alımların short pozisyonlar kapatıldıktan sonra zayıflayabileceğini ve bunun tek başına yukarı yönlü kırılmayı teyit etmeyeceğini belirtti.
Bitcoin’in 76 bin 400 doların altına gerilemesi ise uzun pozisyon taşıyan yatırımcılar açısından önemli bir risk olarak gösterildi. Böyle bir kırılmanın kaldıraçlı yükseliş pozisyonları üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.
Bitcoin’in, 81 bin doların üzerindeki seviyelerden geri çekildikten sonra yaklaşık 76 bin 500 dolar civarında işlem gördüğü belirtildi. Yakın destek bölgesi 76 bin 350 dolar olarak gösterilirken, satıcıların yeniden kontrolü ele geçirmesi durumunda daha aşağıda 74 bin 500 dolar ve 72 bin dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği aktarıldı.
Nansen’e göre Bitcoin’deki toparlanmanın daha kalıcı hale gelebilmesi için fiyatın öncelikle 77 bin 400-77 bin 650 dolar aralığını yeniden kazanması ve bu seviyenin üzerinde tutunması gerekiyor. Bu bölgenin aşılması, daha önce birkaç kez kalıcı biçimde geçilemeyen 80 bin dolar seviyesini yeniden gündeme getirecek.
Søndergaard, yükselişin teyidi için daha güçlü spot işlem hacmi ve iyileşen ETF akışları görmek istiyor. Fonlama oranlarının ılımlı kalması ve açık pozisyonların kademeli olarak artması da toparlanmanın daha sağlıklı ilerlediğine işaret edecek göstergeler arasında bulunuyor.
Buna karşılık Bitcoin’in 80 bin dolardan yeniden geri çevrilmesi, borsa girişlerinin yüksek kalması ve yeni spot talep olmadan türev piyasa pozisyonlarının büyümesi halinde yükselişin kaldıraç kullanımına daha bağımlı hale gelerek yeni bir düzeltmeye karşı kırılganlaşabileceği değerlendiriliyor.
Piyasadaki belirsiz sinyallere rağmen Strategy, Bitcoin alımlarında daha agresif bir pozisyon aldı. Şirket, 24-30 Ağustos tarihleri arasında 4 bin 603 Bitcoin’i 369,7 milyon dolara satın aldı ve iki aydan uzun süren alım arasına son verdi.
31 Ağustos tarihli ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bildirimine göre Strategy, işlem ücretleri dahil Bitcoin başına ortalama 80 bin 318 dolar ödedi.
Son alımla şirketin toplam Bitcoin varlığı 845 bin 50 BTC’ye yükseldi. Bu Bitcoin’ler toplam 63,73 milyar dolara, BTC başına ortalama 75 bin 412 dolar maliyetle satın alındı.
Nansen’in Bitcoin konusundaki temkinli yaklaşımında makroekonomik koşullar da etkili oluyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, yükselen petrol fiyatları ve enflasyon endişelerinin tahvil getirilerini yukarı taşımasıyla yüzde 4,80 civarında seyrediyor. Nansen ayrıca stablecoin arzını yaklaşık 310 milyar dolar olarak ölçerken, bu rakamda son dönemde sınırlı büyüme görüldüğünü belirtiyor.
ADP verilerine göre ABD özel sektöründe ağustos ayında 38 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşti. Bu rakam ekonomistlerin beklentilerinin altında kalırken, temmuz ayındaki veri 46 bine revize edildi. İmalat sektöründe 17 bin, profesyonel ve ticari hizmetlerde ise 16 bin istihdam kaybı yaşandı.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun ağustos ayına ilişkin resmi istihdam raporunu 4 Eylül saat 08.30’da (ABD Doğu Saati) açıklaması planlanıyor. Raporda tarım dışı istihdam, işsizlik ve ücret artışına ilişkin veriler yer alacak.