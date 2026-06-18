Bitcoin fiyatı jeopolitik ve makroekonomik baskılarla geriledi
Bitcoin fiyatı küresel jeopolitik gelişmeler ve Fed kararları sonrası 65.000 doların altına geriledi. ABD ve İran arasındaki geçici Hürmüz Boğazı anlaşması ile sıkı para politikası riskli varlıkları baskılamayı sürdürüyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kripto para piyasası ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve Orta Doğu'da azalan jeopolitik risklerin etkisiyle satış yönlü bir seyir izliyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, perşembe günü erken işlemlerde kritik eşiklerin altına inerek yönünü aşağı çevirdi.
Bitcoin gün içinde 1.320,10 dolar, yani yüzde 2 değer kaybederek 64.512,2 dolar seviyesine kadar geriledi. Yaşanan bu düşüşle birlikte Bitcoin fiyatı son bir ayda yüzde 16, son üç ayda yüzde 9, son altı ayda yüzde 24 ve son bir yılda yaklaşık yüzde 38 oranında değer kaybı yaşadı. Piyasalar, Orta Doğu cephesindeki gelişmeler ile küresel para politikası kararlarını fiyatlamaya devam ediyor.
Küresel jeopolitik riskler petrol ve kripto piyasasını etkiliyor
ABD ile İran arasında sağlanan geçici anlaşma, küresel enerji arzı üzerindeki endişeleri azaltarak kripto para piyasasında satış baskısı yarattı. İki ülke arasında varılan mutabakat, nisan ayında duyurulan ateşkesi 60 gün daha uzatarak kalıcı bir barış için müzakere alanı sağlıyor. 14 maddelik memorandum uyarınca taraflar iki aylık bir müzakere süreci üzerinde anlaştı.
Anlaşma kapsamında İran, küresel petrol ve gaz sevkiyatının ana rotası olan Hürmüz Boğazı üzerinden ücretsiz geçiş hakkı tanıyor. Stratejik su yolundaki deniz trafiğinin 30 gün içinde tam kapasiteye ulaştırılması hedefleniyor. Bunun karşılığında ABD, İran petrol ihracatına yönelik yaptırımları hafifletiyor. Ancak Trump, İran yönetiminin kurallara uymaması halinde askeri adımların yeniden devreye girebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Sıkı para politikası beklentileri riskli varlıkları baskılıyor
Fed, çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini değiştirmeyerek sabit bıraktı. Ancak makroekonomik veriler enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, Fed yetkililerinin yılın geri kalanı için daha sıkı bir duruş sergilemesine yol açıyor.
Güncellenen projeksiyonlara göre 19 Fed yetkilisinden 9'u yıl sonundan önce en az bir faiz artışı yapılmasını bekliyor. Sıkı para politikasının tahmin edilenden daha uzun süre yürürlükte kalacağı beklentisi, ABD Hazine tahvili getirilerini yükseltirken dolar endeksini de güçlendirdi. Yüksek faiz ortamı, daha güvenli varlıkların getirisini artırarak Bitcoin fiyatı gibi riskli finansal enstrümanlara yönelik talebi doğrudan sınırlandırıyor.
Teknik seviyeler ve kalıcı yapısal riskler
Kripto para birimi son dönemdeki zayıf seyre rağmen 62.000 dolar ile 63.000 dolar aralığında güçlü bir destek buldu. Bu seviyelerden gelen tepki alımları fiyatın bir miktar dengelenmesini sağlasa da teknik analistler genel piyasa yapısının baskı altında kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Endeks bu ayın başlarında yükselen trend çizgisini aşağı yönlü kırdığı için teknik görünüm zayıfladı.
Jeopolitik tarafta İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıklar ise henüz çözülmedi. Ön anlaşma, ABD ve müttefiklerinin İran ekonomisini desteklemek amacıyla 300 milyar dolarlık bir finansman paketi geliştirmesini öngörüyor. Gelişen jeopolitik koşullar ve sıkı küresel likidite şartları, Bitcoin fiyatı üzerindeki oynaklığın önümüzdeki dönemde de yüksek kalabileceğine işaret ediyor.