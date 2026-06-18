Bitcoin fiyatı jeopolitik ve makroekonomik baskılarla geriledi

Bitcoin gün içinde 1.320,10 dolar, yani yüzde 2 değer kaybederek 64.512,2 dolar seviyesine kadar geriledi. Yaşanan bu düşüşle birlikte Bitcoin fiyatı son bir ayda yüzde 16, son üç ayda yüzde 9, son altı ayda yüzde 24 ve son bir yılda yaklaşık yüzde 38 oranında değer kaybı yaşadı. Piyasalar, Orta Doğu cephesindeki gelişmeler ile küresel para politikası kararlarını fiyatlamaya devam ediyor.