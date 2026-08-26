Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin
Bernstein analisti Gautam Chhugani, Bitcoin için dikkat çeken yeni fiyat tahminini açıkladı. Chhugani, Bitcoin’in 2027’nin ortasına kadar 150 bin dolarla yeni bir rekor seviyeye ulaşabileceğini, 2029’un sonunda ise 300 bin dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.
Kripto para piyasasında gözler yeniden Bitcoin’e çevrildi. Bernstein, dünyanın en büyük kripto para biriminin önümüzdeki yıllarda güçlü bir yükseliş döngüsüne girebileceğini öngörürken, Bitcoin için 300 bin dolarlık uzun vadeli fiyat hedefi gündeme geldi.
Şirket, Bitcoin’i küresel ekonomide yaşanabilecek para birimi değer kayıplarından yararlanabilecek başlıca varlıklardan biri olarak değerlendiriyor. Bernstein analisti Gautam Chhugani’nin müşterilere gönderdiği nota göre Bitcoin için bir sonraki büyük piyasa zirvesinin 2029 yılının sonunda görülmesi bekleniyor.
Chhugani, şirketin marjinal maliyete dayalı fiyatlama modeline göre Bitcoin’in 2029 sonuna kadar 300 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Analistin daha yakın vadeli beklentisi de oldukça dikkat çekici. Buna göre Bitcoin’in 2027 yılının ortasına kadar 150 bin dolara yükselerek yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi bekleniyor.
300 bin dolarlık tahminin temel varsayımlarından biri Bitcoin’in geçmiş yıllarda görülen dört yıllık piyasa döngüsünü sürdürmesi.
Bernstein ayrıca yaklaşık 40 yıldır devam eden düşen faiz ortamının sona erdiğini düşünüyor. Şirkete göre yüksek kamu borçları ve artan borçlanma maliyetleri, hükümetlerin üzerindeki mali baskıyı artırıyor. Yükselen faiz giderlerinin daha büyük bütçe açıklarına, bunun da daha fazla borçlanma ihtiyacına yol açabileceği değerlendiriliyor.
Bernstein’ın analizinde dikkat çekilen bir diğer unsur ise para birimlerinin değer kaybetmesi ihtimali. Şirket, mali baskıyla karşılaşan politika yapıcıların daha sert mali önlemler yerine para birimlerinin değer aşınmasına yol açabilecek politikaları tercih edebileceğini düşünüyor.
Bu senaryoda arzı kolaylıkla artırılamayan kıt varlıkların avantaj sağlayabileceği belirtiliyor. Bernstein da Bitcoin’i bu kategorideki önde gelen “sert varlıklardan” biri olarak görüyor.
Analizde Bitcoin yatırımcılarının davranışına ilişkin önemli bir ayrıntıya da yer verildi. Bernstein’a göre Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 60’ı, fiyatın yüzde 50’den fazla gerilediği dönemlerde dahi satış konusunda fiyata duyarsız davranan yatırımcıların elinde bulunuyor.
Şirket, bu güçlü yatırımcı tabanının yanı sıra Bitcoin’e yönelik kurumsal ve bireysel erişim kanallarının genişlemesini de uzun vadeli yükseliş beklentisini destekleyen faktörler arasında gösteriyor.
Bernstein, Bitcoin konusunda uzun vadede iyimser görünümünü korurken, en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından Strategy için fiyat hedefini aşağı çekti.
Şirket, Strategy hisseleri için hedef fiyatını 450 dolardan 350 dolara indirirken “Outperform” notunu korudu. Analizde Strategy’nin dünyadaki Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 4’ünü elinde bulundurduğuna dikkat çekildi.