Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin

Chhugani, şirketin marjinal maliyete dayalı fiyatlama modeline göre Bitcoin’in 2029 sonuna kadar 300 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Analistin daha yakın vadeli beklentisi de oldukça dikkat çekici. Buna göre Bitcoin’in 2027 yılının ortasına kadar 150 bin dolara yükselerek yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi bekleniyor.