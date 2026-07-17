Bitcoin için korkutan tahmin: Tarih tekerrür ederse…

Bitcoin, önceki işlem gününde 65 bin 700-65 bin 750 dolar aralığındaki direnci aşamamasının ardından dün 64 bin ile 64 bin 600 dolar bandında hareket etti. Piyasa uzmanları, son fiyat hareketlerinin yeni bir yükseliş sürecine mi yoksa uzun süredir devam eden yatay görünümün aşağı yönlü kırılmasına mı işaret ettiği konusunda farklı görüşler ortaya koydu.