Bitcoin için korkutan tahmin: Tarih tekerrür ederse…
Bitcoin, hafta başında 61 bin 900 dolara kadar gerilemesinin ardından yeniden 65 bin dolar sınırına yaklaşsa da kritik direnç bölgesini aşamadı. Orta Doğu'daki gerilim, yükselen petrol fiyatları ve enflasyon endişeleri toparlanmayı sınırlarken, teknik göstergeler yatırımcılara karışık sinyaller veriyor. NYDIG'nin tarihsel karşılaştırması ise 38 bin-39 bin dolar ihtimalini gündeme taşıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, önceki işlem gününde 65 bin 700-65 bin 750 dolar aralığındaki direnci aşamamasının ardından dün 64 bin ile 64 bin 600 dolar bandında hareket etti. Piyasa uzmanları, son fiyat hareketlerinin yeni bir yükseliş sürecine mi yoksa uzun süredir devam eden yatay görünümün aşağı yönlü kırılmasına mı işaret ettiği konusunda farklı görüşler ortaya koydu.
Sert düşüşün ardından hızlı toparlanma
Hafta başında Bitcoin piyasasında yüksek oynaklık yaşandı. 13 Temmuz'da hızlanan satışlarla yaklaşık 64 bin 570 dolardan 61 bin 900 dolara kadar gerileyen kripto para, bu bölgede daha fazla kayıp vermedi.
Alt seviyelerde satış baskısının zayıflamasıyla birlikte fiyat 14 Temmuz'da yeniden 64 bin-64 bin 300 dolar aralığına çıktı. Bitcoin, bir sonraki gün 65 bin 740 doları test etse de bu seviyenin üzerinde tutunamadı. Yükselişe eşlik eden alımların önceki toparlanmaya göre sınırlı kalması, fiyatın yeniden geri çekilmesine neden oldu.
Orta Doğu gerilimi toparlanmayı sınırladı
ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesi, Bitcoin'deki toparlanmanın önündeki başlıca risklerden biri olarak öne çıktı. Orta Doğu'daki askeri gelişmelerin petrol fiyatlarını artırması, küresel piyasalarda enflasyon kaygılarını yeniden güçlendirdi.
Bu görünüm, hafta başında beklentilerin altında kalan ABD tüketici ve üretici enflasyonu verilerinin kripto para piyasasına sağladığı desteği sınırladı.
Zirvenin yaklaşık yüzde 50 altında
Bitcoin, Ekim 2025'te ulaştığı yaklaşık 126 bin dolarlık zirvenin neredeyse yüzde 50 altında işlem görmeye devam ediyor.
NYDIG, mevcut düzeltmenin süre ve derinlik bakımından 2014, 2018 ve 2022 yıllarındaki Bitcoin ayı piyasalarıyla benzerlik gösterdiğini bildirdi.
Raporda, piyasadaki zayıflığın genel bir riskten kaçış eğiliminden çok kripto sektörüne özgü gelişmelerden kaynaklandığı değerlendirildi. Bitcoin, 2026'nın ilk yarısında yüzde 32,9 değer kaybederken Nasdaq 100 aynı dönemde yüzde 27,7 yükseldi.
Tarihsel fiyat hareketlerinin tekrarlanması durumunda Bitcoin'in yılın ilerleyen dönemlerinde 38 bin-39 bin dolar aralığında dip seviyeyi görebileceği öngörüldü.
Kritik destek ve direnç seviyeleri
Bitcoin'in teknik görünümü aşağı ve yukarı yönlü sinyallerin birlikte izlendiği karışık bir tablo ortaya koyuyor. Yükseliş hareketinin güç kazanabilmesi için öncelikle 65 bin 300-65 bin 400 dolar bölgesinin aşılması gerekiyor. Ardından 65 bin 700-65 bin 750 dolar bandı önemli direnç alanı olarak takip ediliyor.
Bitcoin'in dört saatlik grafikte 61 bin-62 bin dolar bölgesini birden fazla kez koruması ve spot piyasadaki işlem büyüklüklerinin artması, büyük yatırımcıların alım yaptığına yönelik değerlendirmeleri destekliyor.
Buna karşılık fiyatın günlük grafikte hem 100 hem de 200 günlük hareketli ortalamaların altında bulunması, ana eğilimin teknik açıdan hâlâ zayıf olduğuna işaret ediyor.
65 bin 500 dolar aşılırsa yeni yükseliş başlayabilir
Aşağı yönlü hareketlerde 61 bin 800-62 bin dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak izlenirken, 60 bin dolar kritik eşik konumunda bulunuyor.
Alıcıların 65 bin 500 dolar seviyesini yeniden kazanması ve bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlaması hâlinde son geri çekilmenin bir ayı tuzağı olduğu değerlendirilebilir. Böyle bir senaryoda Bitcoin'in 67 bin 500-70 bin dolar aralığına doğru hareket etmesinin önü açılabilir.