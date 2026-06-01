Bitcoin için kritik eşik: 72 bin dolar desteği kırılacak mı? ETF çıkışları alarm veriyor

Bitcoin'in karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri kurumsal yatırımcı çıkışları. Son verilere göre Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta 1,42 milyar dolar çıkış yaşandı. Üst üste üçüncü haftada da 1 milyar doların üzerinde net çıkış gerçekleşti. Aylık toplam çıkış 2,43 milyar dolara ulaştı. Bu rakam ETF tarihindeki en büyük üçüncü aylık çıkış olarak kayıtlara geçti.