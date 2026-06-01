Bitcoin için kritik eşik: 72 bin dolar desteği kırılacak mı? ETF çıkışları alarm veriyor
Bitcoin, son haftalarda artan ETF çıkışları, küresel belirsizlikler ve zayıflayan piyasa iştahının etkisiyle kritik bir sınava girdi. Kurumsal yatırımcıların milyarlarca dolarlık çıkışı sürerken gözler şimdi 72 bin dolar seviyesine çevrildi. Analistler, mevcut düşüşün yeni bir ayı piyasasının başlangıcı mı yoksa büyük bir dip oluşumunun habercisi mi olduğunu tartışıyor.
Bitcoin, 2026'nın en önemli teknik ve makroekonomik testlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor.
Yaklaşık 73.400 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, 82 bin doların üzerindeki son zirvesinden yüzde 11'e yakın geriledi. Fiyatlardaki düşüşte kurumsal çıkışlar, jeopolitik riskler ve yatırımcı iştahındaki azalma etkili oluyor.
Buna rağmen bazı uzmanlar mevcut zayıflığın yeni bir düşüş trendinin değil, uzun vadeli bir dip oluşumunun habercisi olabileceğini düşünüyor. Mayıs ayında ABD borsaları rekor seviyelere yaklaşırken Bitcoin aynı dönemde yaklaşık yüzde 3,6 değer kaybetti.
Bitcoin'in güncel piyasa verileri ise dikkat çekiyor:
- Piyasa değeri: 1,47 trilyon dolar
- Dolaşımdaki arz: 20,03 milyon BTC
- Kurumsal rezervlerde tutulan BTC: 1,31 milyon
- Açık pozisyon büyüklüğü: 53,79 milyar dolar
- Vadeli işlem hacmi: 41,52 milyar dolar
- Spot işlem hacmi: 2,76 milyar dolar
Ancak bu büyüklüğe rağmen yatırımcı güveninin zayıfladığı görülüyor.
Bitcoin'in karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri kurumsal yatırımcı çıkışları. Son verilere göre Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta 1,42 milyar dolar çıkış yaşandı. Üst üste üçüncü haftada da 1 milyar doların üzerinde net çıkış gerçekleşti. Aylık toplam çıkış 2,43 milyar dolara ulaştı. Bu rakam ETF tarihindeki en büyük üçüncü aylık çıkış olarak kayıtlara geçti.
Uzmanlar, yatırımcıların son dönemde sermayelerini yapay zekâ ve yarı iletken hisselerine yönlendirdiğini belirtiyor. Bu durum Bitcoin'in "enflasyona karşı koruma aracı" hikâyesinin kısa vadede zayıflamasına neden oluyor.
Bu hafta açıklanacak ekonomik veriler Bitcoin'in yönü açısından kritik önem taşıyor. Piyasaların takip ettiği başlıca veriler şunlar:
- ISM İmalat PMI
- JOLTS Açık İş Pozisyonları
- ISM Hizmet PMI
- Haftalık işsizlik başvuruları
- ABD tarım dışı istihdam verisi
Ayrıca hafta boyunca çok sayıda Fed yetkilisinin konuşma yapması bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelecek veriler, faiz indirim umutlarını azaltarak Bitcoin ve diğer riskli varlıklar üzerinde ek baskı yaratabilir. ABD ile İran arasında beklenen anlaşmanın gecikmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar küresel enerji piyasalarında yeni bir belirsizlik yaratıyor.
Bu gelişmelerin ardından, petrol fiyatları varil başına 90 doların üzerinde seyrediyor. Enflasyon endişeleri yeniden yükseliyor. Kripto para piyasalarında risk iştahı zayıf kalıyor. Geçmişte enflasyon endişeleri Bitcoin'i desteklese de yatırımcıların şu anda daha çok likidite ve büyüme odaklı varlıklara yöneldiği görülüyor.
Olumsuz tabloya rağmen piyasada pozitif sinyaller de bulunuyor. MicroStrategy'nin Coinbase Prime'dan yaklaşık 30 milyon dolar değerindeki 411 Bitcoin'i çekmesi, olası satış endişelerini azalttı. Bu hamle şirketin uzun vadeli Bitcoin stratejisine olan bağlılığını güçlendiren bir gelişme olarak yorumlandı.
Ayrıca Bitcoin'in 200 haftalık hareketli ortalaması 61 bin doların üzerine yükselmeye devam ediyor. Bu gösterge geçmişte güçlü uzun vadeli destek seviyeleri arasında yer aldı.
Teknik analiz cephesinde Bitcoin son haftalarda önemli desteklerini kaybetti. Kripto para; 50 günlük hareketli ortalamanın altında, 100 günlük hareketli ortalamanın altında, 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görüyor.
RSI göstergesi 37-38 seviyelerine gerileyerek aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda. MACD göstergesi ise hâlâ negatif bölgede bulunuyor ve kısa vadede satıcıların üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor.
Analistlere göre Bitcoin için en kritik bölge 72.000-74.000 dolar aralığı.
Öne çıkan seviyeler şöyle:
Yakın direnç: 74.000-74.500 dolar
Ana direnç: 76.000-76.500 dolar
Psikolojik direnç: 80.000 dolar
Yakın destek: 72.000-72.500 dolar
Ana destek: 71.500 dolar
Kritik destek: 70.850 dolar
72 bin dolar desteğinin korunması halinde Bitcoin'in yeniden 76 bin dolar seviyesine yönelme ihtimali bulunuyor. Ancak bu bölgenin kırılması durumunda satış baskısının 70 bin dolar seviyelerine kadar derinleşebileceği belirtiliyor.
Haziran ayında Bitcoin için hem riskler hem de fırsatlar bulunuyor. Bir tarafta ETF çıkışları, düşük işlem hacimleri, kurumsal yatırımcıların temkinli duruşu ve küresel belirsizlikler yer alıyor.
Diğer tarafta ise sınırlı arz, artan kurumsal benimseme, yükselen 200 haftalık ortalama ve tarihsel açıdan önemli destek seviyeleri dikkat çekiyor. Uzmanlar, Bitcoin tarihindeki en güçlü yükselişlerin bazılarının yatırımcı güveninin en düşük olduğu dönemlerde başladığını hatırlatıyor.
Önümüzdeki birkaç hafta, Bitcoin'in 72 bin dolar civarında güçlü bir döngü dibi oluşturup oluşturamayacağını ya da yeni bir düşüş dalgasına mı hazırlanacağını belirleyecek.