Bitcoin iki ay sonra kritik eşiğin altına indi!

Bitcoin, artan satış baskısıyla son iki ayda ilk kez 70 bin dolar seviyesinin altına gerileyerek yatırımcıların odağına yerleşti. BTC fiyatı 69 bin 631 dolara kadar düşerken, hisse senedi piyasalarındaki rekor yükselişe rağmen kripto piyasasında zayıf görünüm sürdü. Analistler, ABD-İran geriliminin risk iştahını baskıladığını belirtirken, teknik göstergelerdeki negatif sinyaller ve 200 günlük ortalamaların yeniden gündeme gelmesiyle Bitcoin için kritik destek seviyelerinin takip edildiğini vurguluyor.

Damla Kaya
Bitcoin (BTC), satış baskısının artmasıyla son iki ayda ilk kez 70 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Kripto para piyasasında zayıf görünüm devam ederken, BTC gün içinde yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

TradingView verilerine göre Bitcoin fiyatı, Bitstamp platformunda 69 bin 631 dolara kadar düşerek iki ayın en düşük seviyesini test etti.

Hisse senedi piyasalarında rekor seviyeler görülmeye devam ederken Bitcoin'in diğer riskli varlıklardan negatif ayrışması dikkat çekti.

Analistler, ABD-İran hattındaki gelişmelerin kripto piyasalarında baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.

Teknik göstergelerde zayıf görünüm

Bitcoin'de yaşanan geri çekilmenin ardından yatırımcıların odağı kritik destek ve direnç seviyelerine çevrildi.

Teknik analizlere göre Bitcoin için pivot seviye 70 bin 397 dolar olarak takip edilirken, fiyatın bu seviyenin altında kalması piyasada negatif görünümü destekliyor.

Destek seviyeleri 70 bin 52 dolar, 69 bin 811 dolar ve 69 bin 467 dolar olarak öne çıkarken; yukarı yönlü hareketlerde 70 bin 638 dolar, 70 bin 983 dolar ve 71 bin 224 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak izleniyor.

200 günlük ortalamalar yeniden gündemde

Analistler, alıcıların düşüşü sınırlamakta zorlanmasıyla uzun vadeli trend göstergelerinin yeniden önem kazandığını ifade ediyor.

Bitcoin'de 50 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) 72 bin 625 dolar, 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ise 73 bin 116 dolar seviyesinde bulunuyor.

Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 32,91 seviyesine gerilemesi satış baskısının sürdüğüne işaret ederken, ATR göstergesi piyasada oynaklığın arttığını gösteriyor.

Piyasada temkinli hava hakim

Teknik göstergelerin zayıf sinyaller üretmesi ve Bitcoin'in kritik seviyelerin altında işlem görmesi nedeniyle kısa vadede düşüş eğiliminin öne çıktığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, yeni yön arayışında küresel risk iştahı, jeopolitik gelişmeler ve kritik destek seviyelerinin belirleyici olacağını ifade ediyor.

