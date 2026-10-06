Bitcoin iki güç arasında sıkıştı: Kritik seviyenin altına düştü

Spot Bitcoin fonlarında para akışı toparlandı

Kurumsal yatırımlarda da yılın başına göre daha güçlü bir görünüm oluştu. ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), temmuzda yaklaşık 5,8 milyar dolara ulaşan yıl içindeki toplam net çıkışı son dönemde telafi etti. Böylece 2026 başından bu yana fonlara giren para, çıkan tutarı aştı.