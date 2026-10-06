Bitcoin iki güç arasında sıkıştı: Kritik seviyenin altına düştü
Bitcoin, güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil getirilerinin baskısıyla 86 bin doların altına geriledi. Şirketlerin alımları ve spot Bitcoin fonlarına para girişindeki toparlanma sürerken, son zirvelere yakın seviyelerde satışlar etkili oluyor. Piyasada 87 bin-87 bin 500 dolar bandı izleniyor. Bu bölgenin kalıcı biçimde aşılması 90 bin dolara yükselişi destekleyebilir; geri çekilmede ise 84 bin-85 bin dolar bandı öne çıkıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil getirilerinin baskıladığı Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,50 değer kaybederek 85 bin 578,17 dolara geriledi. Günlük düşüşe rağmen son yedi gündeki yüzde 3,02'lik ve son 30 gündeki yüzde 6,97'lik kazanç korundu.
Kripto para piyasasının toplam değeri de yüzde 0,35 azalarak 2,91 trilyon dolara indi. Ethereum yüzde 0,46 düşüşle 2 bin 701,20 dolara, BNB yüzde 1,30 kayıpla 781,40 dolara geriledi. Bitcoin Cash yüzde 1,68 azalışla 314,47 dolardan, Solana ise yüzde 0,24 düşüşle 120,13 dolardan işlem gördü.
Faiz beklentileri iyileşse de tahvil baskısı sürüyor
Analistlere göre, ABD'de zayıf açıklanan iş gücü piyasası verileri ekimde faiz artırılması ihtimalini düşürdü. Ancak enflasyon ve kamu borcuna ilişkin kaygılar, uzun vadeli tahvil getirilerini son 24 yılın en yüksek seviyelerine yakın tutuyor.
Getirilerdeki yeniden yükselişe doların güçlenmesi de eklenince, Bitcoin ve diğer riskli varlıklardaki fiyat artışları sınırlı kalıyor.
Strategy'den 334 Bitcoin daha
Bu baskıya rağmen şirketlerin Bitcoin alımları devam ediyor. Strategy, 1-4 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 29 milyon dolar ödeyerek portföyüne 334 Bitcoin ekledi. Son alımda Bitcoin başına ortalama yaklaşık 85 bin 839 dolar ödenmesi, fiyatın 85 bin-86 bin dolar bandında yoğunlaştığı döneme denk geldi.
Şirketin toplam Bitcoin varlığı böylece yaklaşık 848 bine ulaştı. Bu varlıkların toplam alım maliyeti yaklaşık 64 milyar dolar, Bitcoin başına ortalama maliyeti ise 75 bin 441 dolar oldu.
Spot Bitcoin fonlarında para akışı toparlandı
Kurumsal yatırımlarda da yılın başına göre daha güçlü bir görünüm oluştu. ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), temmuzda yaklaşık 5,8 milyar dolara ulaşan yıl içindeki toplam net çıkışı son dönemde telafi etti. Böylece 2026 başından bu yana fonlara giren para, çıkan tutarı aştı.
Yükseliş için 87 bin-87 bin 500 dolar bandı izleniyor
Faiz beklentilerindeki iyileşme ve kurumsal alımlara karşın, Bitcoin'in yakın dönemdeki zirvelerine yaklaşınca karşılaştığı satışlar yükselişi zorlaştırıyor. Bu nedenle 87 bin-87 bin 500 dolar aralığı, fiyatın aşmakta zorlandığı direnç bölgesi olarak takip ediliyor.
Bu bandın üzerinde kalıcı bir hareket, psikolojik açıdan önemli görülen 90 bin dolara doğru yükselişi güçlendirebilir. Fiyatın yeniden geri çekilmesi hâlinde ise alımların gelebileceği 84 bin-85 bin dolar destek bölgesi öne çıkabilir.