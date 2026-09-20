Bitcoin kritik eşiğin üstünde: Dev yatırımcılar yeniden sahnede

Bitcoin ETF'lerine 433 milyon dolar aktı

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri 18 Eylül'de toplam 433,03 milyon dolarlık net para girişi kaydetti. En yüksek giriş 310,72 milyon dolarla Fidelity'nin FBTC fonunda görülürken, BlackRock'ın IBIT fonuna 108,44 milyon dolar aktarıldı. ETF'lerin toplam işlem değeri cuma günü 4,67 milyar dolara, toplam net varlıkları ise 102,53 milyar dolara ulaştı.