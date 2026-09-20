Bitcoin kritik eşiğin üstünde: Dev yatırımcılar yeniden sahnede
Hafta içinde sert satışlarla karşılaşan Bitcoin yeniden yönünü yukarı çevirdi. 76 bin 400 dolara kadar gerileyen lider kripto para, 80 bin doların üzerine çıkarken ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine güçlü para girişi dikkat çekti. Kurumsal yatırımcıların yeniden alıma yöneldiğine ilişkin sinyaller güçlenirken, altcoin piyasasında ise satış baskısı sürdü.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Hafta içinde sert dalgalanmalar yaşayan Bitcoin, kayıplarının önemli bölümünü geri alarak yeniden 80 bin doların üzerine çıktı. Toparlanmanın arkasında ise ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden hızlanan para girişleri öne çıktı.
Cuma günü bu fonlara 433 milyon doların üzerinde yatırım yapılması, kurumsal yatırımcıların piyasaya yeniden yöneldiğine işaret etti.
Hafta içinde 76 bin 400 dolara kadar gerileyen Bitcoin, pazar günü TSİ 08.07 itibarıyla yaklaşık 80 bin 479 dolardan işlem gördü. Dünyanın en büyük kripto para birimi günlük bazda yaklaşık yüzde 0,2 değer kazanırken, son düşüşte verdiği kayıpların önemli bölümünü telafi etti.
Bitcoin ETF'lerine 433 milyon dolar aktı
ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri 18 Eylül'de toplam 433,03 milyon dolarlık net para girişi kaydetti. En yüksek giriş 310,72 milyon dolarla Fidelity'nin FBTC fonunda görülürken, BlackRock'ın IBIT fonuna 108,44 milyon dolar aktarıldı. ETF'lerin toplam işlem değeri cuma günü 4,67 milyar dolara, toplam net varlıkları ise 102,53 milyar dolara ulaştı.
Kurumsal talep diğer kripto varlıklara da yayıldı. Ether ETF'lerine 143,80 milyon dolar, Solana fonlarına 47,62 milyon dolar ve Zcash ürünlerine 37,67 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
Küresel riskler piyasayı baskılıyor
Kurumsal talepteki canlanmaya rağmen Bitcoin üzerindeki baskılar tamamen ortadan kalkmış değil. Tahvil getirilerindeki yükseliş, enflasyon endişeleri ve jeopolitik gerilimler, kripto para piyasasındaki dalgalanmayı artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
Yatırımcı Robert Kiyosaki de artan borçluluk, İran savaşı ve küresel tahvil piyasalarındaki baskıya dikkat çekerek Bitcoin'in yanı sıra altın ve gümüşe yönelik tercihini yineledi.
Düzenleme tarafında ise ABD Senatosu'nun 15 Eylül'de CLARITY Act'i ilerletememesi, kripto piyasasına yönelik kapsamlı yasal düzenlemeler konusundaki belirsizliğin sürmesine neden oldu. Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor ise sektörün mevcut düzenlemeler çerçevesinde büyümeye devam edebileceğini savundu.
Bitcoin yükselirken altcoin'ler geriledi
Bitcoin 80 bin doların üzerinde kalmayı başarırken, pazar günü büyük altcoin'lerin çoğunda satışlar öne çıktı.
Ether yüzde 1,86 düşüşle 2 bin 580,17 dolara, XRP ise yüzde 3,36 kayıpla 1,3798 dolara geriledi. Solana yüzde 2,69 değer kaybederek 108,92 dolardan işlem görürken, BNB yüzde 1,92 düşüşle 748,94 dolara indi.
Cardano yüzde 1,47 kayıpla 0,2212 dolara gerilerken, Dogecoin yüzde 2,22 değer kaybetti. Meme coin'lerde TRUMP günlük bazda yatay kalırken, Shiba Inu yüzde 0,55 düştü.