Bitcoin kritik FED faiz kararı öncesinde 65.000 dolar sınırında güç kaybediyor

Altın fiyatları istikrarlı seyrederken Bitcoin değer kaybettiğinde, iki varlık arasındaki rasyoda keskin düşüşler yaşanıyor. Söz konusu ayrışma, kripto para piyasalarındaki belirsizlik dönemlerine işaret ediyor. Nitekim 2018 ve 2022 yıllarındaki döngü diplerinde bu oran en düşük seviyelerine gerilemişti. Analistler, rasyonun mevcut durumunu inceleyerek piyasa döngüsünün hangi aşamada olduğunu sadece fiyat grafiğine bakmaktan daha net tespit ediyor.