Bitcoin kritik FED faiz kararı öncesinde 65.000 dolar sınırında güç kaybediyor
Bitcoin fiyatı FED faiz kararı öncesinde 65.786 dolardan işlem görürken kaldıraçlı piyasalarda 301.56 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Yatırımcılar 55 haftalık ayı piyasası döngüsünün dip sinyallerini yakından takip ediyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kripto para piyasası Federal Rezerv (FED) faiz kararına odaklanırken, Bitcoin kritik eşik kabul edilen 65.000 dolar seviyesini koruma mücadelesi veriyor. Güncel işlemlerde 65.786 dolardan alıcı bulan varlık, günlük grafiklerde kısa vadeli düşüş eğilimini sürdürüyor. Teknik göstergeler incelendiğinde, ana hareketli ortalamaların tamamı Bitcoin fiyatının üzerinde seyrediyor. Günlük göreceli güç endeksi (RSI) ise nötr bölge olan 50 değerinin altında kalmaya devam ediyor.
Piyasa analistleri, fiyat grafiklerinin ötesinde Bitcoin ile altın arasındaki rasyoya dikkat çekiyor. Tarihsel veriler, bu rasyonun geçmişteki her büyük Bitcoin döngü dip noktasında kritik sinyaller ürettiğini gösteriyor. Yatırımcılar, mevcut piyasa yapısında aynı tarihsel formasyonun yeniden oluştuğunu gözlemliyor. Ay başında 78.000 dolar seviyesinden hızla 59.000 dolara gerileyen Bitcoin, sert satış baskısının ardından sınırlı bir toparlanma kanalı içinde hareket ediyor.
Makroekonomik dengeler ve Bitcoin teknik göstergeleri
İran barış anlaşması haberlerinin ardından gelen toparlanma, Bitcoin direnç seviyelerini aşmakta yetersiz kalıyor. Teknik analizde önem arz eden 20 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) 66.523 dolar, 50 günlük EMA 70.304 dolar seviyesinde bulunuyor. Varlığın gelecekteki yönünü tayin eden 100 günlük EMA 73.005 dolar ve 200 günlük EMA ise 78.430 dolar seviyesinde direnç oluşturuyor. Lider kripto para birimi, günlük zaman diliminde bu dört ana ortalamanın da altında işlem görerek satıcılı seyrini teyit ediyor.
Altın fiyatları istikrarlı seyrederken Bitcoin değer kaybettiğinde, iki varlık arasındaki rasyoda keskin düşüşler yaşanıyor. Söz konusu ayrışma, kripto para piyasalarındaki belirsizlik dönemlerine işaret ediyor. Nitekim 2018 ve 2022 yıllarındaki döngü diplerinde bu oran en düşük seviyelerine gerilemişti. Analistler, rasyonun mevcut durumunu inceleyerek piyasa döngüsünün hangi aşamada olduğunu sadece fiyat grafiğine bakmaktan daha net tespit ediyor.
Geçmiş iki büyük ayı piyasası döngüsü, mevcut Bitcoin fiyat yapısı için net bir zamanlama çerçevesi sunuyor. Kripto para birimi Aralık 2017 döneminde 19.800 dolar ile zirve yaptıktan sonra, Aralık 2018 tarihinde 3.100 dolara gerileyerek 52 haftalık bir düşüş dönemi geçirmişti. Benzer şekilde 2022 döngüsünde Kasım 2021 tarihindeki 69.000 dolar zirvesinden Kasım 2022 tarihindeki 15.500 dolar dip seviyesine kadar 52 ila 54 haftalık bir süreç tamamlanmıştı. Tarihsel döngüler, Bitcoin zirve noktasından dip noktasına ulaşmanın ortalama 55 ila 60 hafta sürdüğünü ortaya koyuyor.
Geçmiş döngüler ve haftalık Bitcoin verileri
Mevcut döngünün tepe noktasının 2025 yılının başlarında gerçekleştiği varsayımı, potansiyel dip bölgesini 2026 yılının ilk yarısına konumlandırıyor. Uzun vadeli trend dönüşlerini saptamada haftalık RSI göstergesi, günlük verilere kıyasla daha güçlü sinyaller üretiyor. Bitcoin için 2018 ve 2022 ayı piyasası diplerinde haftalık RSI, tarihinin en aşırı satım bölgelerine ulaşmıştı. Derin düşüşlerin hemen ardından fiyat trendi tersine dönerek yeni bir yükseliş döngüsü başlattı.
Mevcut piyasa koşullarında günlük RSI değeri 42.71 seviyesinde dengelenirken, Bitcoin momentumunun ayıların kontrolünde olduğunu gösteriyor. Gösterge henüz aşırı satım sınırının dip noktalarına ulaşmadığı için aşağı yönlü hareket alanı geçerliliğini koruyor. Fiyatın 59.000 dolar seviyesinden başlattığı tepki alımları Bitcoin piyasasını desteklese de günlük RSI henüz net bir dönüş teyit etmiyor. Yatırımcılar, haftalık RSI göstergesinin de son aylarda aşağı yönlü eğilim sergilediğini izliyor.
Son sekiz aylık süreçte FOMC toplantıları döneminde Bitcoin fiyatı düzenli geri çekilmeler kaydetti. Gerçekleşen beş FED toplantısının tamamında piyasa satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Kripto varlık Ekim 2025 döneminde yüzde 30, Aralık 2025 döneminde yüzde 10 ve Ocak 2026 tarihinde yüzde 33 değer kaybetti. Mart 2026 döneminde yüzde 14 ve Nisan 2026 toplantısında yüzde 28 düşüş yaşayan varlık, satıcılı seyrini sürdürdü.
Federal Rezerv kararları ve tasfiye verileri
Bitcoin her toplantı döneminde ortalama yüzde 23 oranında değer kaybetti. Yatırımcılar, 17 Haziran 2026 tarihli FOMC toplantısında faiz oranlarının yüzde 3.50 ile yüzde 3.75 aralığında sabit bırakılmasına yüzde 99.6 ihtimal veriyor. Piyasa faiz indirimi olasılığına yüzde 0.0 ihtimal verirken, artırım ihtimalini ise yüzde 0.4 seviyesinde tutuyor. Makroekonomik veriler faizlerin sabit kalacağını gösterse de geçmiş dönemlerde FED başkanının açıklamaları piyasada sert dalgalanmalar yarattı.
Hafta boyunca yaşanan yüksek oynaklık, kaldıraçlı işlem yapan Bitcoin yatırımcılarına ciddi zararlar verdi. CoinGlass verilerine göre son 24 saat içinde piyasa 87.067 yatırımcının pozisyonunu tasfiye ederken, toplam zarar 301.56 milyon dolara ulaştı. Binance borsasındaki 9.08 milyon dolar değerindeki ETH/USDT pozisyonu, günün en büyük tekil tasfiye işlemi olarak kayıtlara geçti. Hem uzun hem de kısa yönlü pozisyonların eş zamanlı zarar görmesi, Bitcoin vadeli işlemler piyasasındaki kararsız yön arayışını netleştiriyor.
Bitcoin fiyatının 65.000 dolar desteğini koruması durumunda, yukarı yönlü ilk kritik direnç olarak 66.523 dolardaki EMA 20 seviyesi öne çıkıyor. İlgili ortalamanın aşılması halinde, 70.000 dolar psikolojik eşiği ile EMA 50 seviyesi toparlanma adına önem kazanacak. Olası geri çekilmelerde ise 62.500 dolar ilk tampon bölge işlevi görecek. Ana desteğin kırılması ise fiyatı sırasıyla 55.000, 51.000 ve nihayetinde 48.000 dolar seviyelerine kadar çekebilir.
Makroekonomik risk senaryolarına göre zayıf talebin sürmesi halinde Bitcoin fiyatı Ağustos 2026 dönemine kadar kademeli olarak 43.000 dolara gerileyebilir. Ayı piyasası senaryoları bu riskleri masada tutarken, boğa yanlısı yatırımcılar 55 haftalık tarihsel döngü süresine güveniyor. Ayrıca altın rasyosunun dip sinyalleri vermesi ve haftalık RSI göstergesinin aşırı satıma yaklaşması uzun vadeli birikim stratejilerini destekliyor. Geçmiş döngüler, risklere rağmen dip bölgelerden yapılan alımların uzun vadede en yüksek getiriyi sağladığını gösteriyor.