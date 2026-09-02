Bitcoin satış dalgasından sıyrıldı: Kritik seviyede ayakta
ABD'nin İran'daki IRGC hedeflerine yönelik saldırılarıyla Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon yeniden yükselirken, Bitcoin 77 bin dolar seviyesindeki seyrini korudu. Brent petrol yüzde 4,6 yükselirken, S&P 500 geriledi ve altın yüzde 2,45 değer kaybetti. Buna karşın kripto para piyasasında sert bir satış dalgası yaşanmadı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, ABD'nin İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) hedeflerine yönelik hava saldırılarının küresel piyasalarda yarattığı gerilime rağmen 77 bin dolar civarında tutundu. Dünyanın en büyük kripto para birimi, gelişmelerin ardından yaklaşık 77 bin 346 dolardan işlem gördü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran içindeki IRGC hedeflerine düzenlediği yeni saldırılar, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimi artırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, operasyonların İran'ın boğaz yakınında mayın döşemesi ve Ürdün'deki bir ABD üssüne yönelik saldırının ardından gerçekleştirildiğini belirtirken, IRGC de misilleme adımı açıkladı.
Kripto piyasası satış dalgasından kaçındı
Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol ve hisse senedi piyasalarında risk iştahı zayıflarken, Bitcoin'in sert bir satış dalgasıyla karşılaşmaması dikkat çekti.
Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 69,1 seviyesinde bulunurken, takip edilen kripto varlıkların toplam piyasa değeri 2,249 trilyon dolar olarak hesaplandı. Korku ve Açgözlülük Endeksi de 63 puanla "açgözlülük" bölgesinde kaldı.
Petrol yükseldi, borsalar geriledi
Arz kesintisi endişeleri Brent petrolün varil fiyatını yüzde 4,6 yükselterek 94,65 dolara taşıdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artışla yüzde 4,80'e çıkarken, VIX volatilite endeksi yüzde 9,52 yükseldi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,71 düşüşle 7.631,5 puana geriledi.
Dolar endeksi yüzde 0,24 artarak 99,67'ye yükselirken, altın yüzde 2,45 değer kaybederek ons başına 4.328,8 dolara indi. Altının 200 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu yaklaşık 4.528 doların altına gerilemesi, teknik satış baskısını artırdı.
Gözler istihdam, enflasyon ve Fed'de
Piyasa beklentilerine göre Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 68'e ulaştı. Bu oran, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'daki şahin açıklamalarından önce yaklaşık yüzde 35 seviyesindeydi.
Bitcoin'in 77 bin dolar civarındaki dayanıklılığının sürüp sürmeyeceğinde 2 Eylül'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi, 4 Eylül'de yayımlanacak ağustos tarım dışı istihdam raporu, 11 Eylül'deki enflasyon verileri ve 15-16 Eylül'deki Fed toplantısının belirleyici olması bekleniyor.